YÖK önünde katliamı protesto eden öğrencilere saldırı

YÖK önüne giderek Osmangazi Üniversitesindeki katliamı protesto eden 11 öğrenci gözaltına alındı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) önünde Osmangazi Üniversitesindeki katliamı protesto eden öğrenciler gözaltına alındı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde geçtiğimiz günlerde Akademisyen Volkan Bayar, biri dekan yardımcısı, biri fakülte sekreteri, ikisi akademisyen dört kişiyi katletmişti.

Olayın ardından Bayar’ı korumakla suçlanan Rektör Hasan Gönen, akademisyenlerin cenazesinde protestoyla karşılanmış, sonrasında ise istifa etmişti.

Sendika.org’un haberine göre YÖK, yaşanan olayın ardından toplantı kararı almıştı. YÖK’te istifa eden Rektör Gönen’in de katılacağı toplantı öncesinde öğrenciler YÖK önünde eylem yaparken, eyleme saldıran polis, 11 öğrenciyi gözaltına aldı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 19:13

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