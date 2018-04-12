Bartın'da madencilerin direnişi sürüyor

Hema Madencilik tarafından işten atılan taşeron maden işçilerinin, işyerleri önünde başlattıkları direniş 26 Marttan bu yana devam ediyor.

Bartın Amasra da Hattat Holdinge bağlı Hema Madencilik tarafından işten atılan taşeron maden işçilerinin, işyerleri önünde başlattıkları direniş 26 Marttan bu yana devam ediyor.

Hema yetkilileri işçilerin maaşları ve tazminatlarının ödeyeceklerinin sözünü vermelerine rağmen bugüne kadar herhangi bir ödeme yapılmadı.

Bu nedenle işçiler Bartın Cumhuriyet Meydanı’nda çocukları ve aileleri ile birlikte basın açıklaması yaptı. Eyleme Eğitim Sen, GMİS, TESSİF, CHP, ÖDP, Halkevleri, Eğitim Kültür Derneği de destek verdi. (Bartın/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 19:09

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