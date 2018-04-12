Sınıfta öğrencilerini kavga ettiren öğretmen açığa alındı

İzmir'in Tire ilçesinde iki öğrencisini kavga ettirip, o anları kayda alan öğrencisine de tahta silgisi fırlatan öğretmen açığa alındı.

İzmir'in Tire ilçesinde iki öğrencisini kavga ettirip, o anları kayda alan öğrencisine de tahta silgisi fırlatığı görüntüleri ortaya çıkan matematik öğretmeni E.S., açığa alındı.

Tire Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olan E.S.'nin dersinde iki öğrenci tahta önünde kavga etmeye başladı. E.S. de masasında oturup kavgayı izledi. Görüntülere göre kavgaya teşvik eden sözler de kullandı. E.S., bu anları cep telefonuyla görüntüleyen öğrencisine ise tahta silgisini fırlattı ve başından yaraladı.

Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra öğretmen E.S. hakkında soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin talimatıyla da öğretmen açığa alındı.

Görüntülerde, E.S.'nin, öğrencilerinden birisinin diğerini döveceğini söylediği, ayrıca sınıftaki öğrencilerin de kavgayı teşvik eden sözlerine rağmen şiddet ortamına müdahalede bulunmadığı görüldü. Öğretmenin 4 yıllık meslek hayatı bulunduğu ve kadrosunun başka bir okulda olduğu, görevlendirmeyle bu lisede görev yaptığı belirtildi. (İzmir/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 18:46

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