Silahsızlanma kampanyası için EMEP'e ziyaret

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, 'Silahlanmaya 1 Milyon Kere Hayır' kampanyası kapsamında EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ile görüştü.

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, “Silahlanmaya 1 Milyon Kere Hayır” kampanyasına destek talebiyle Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan ile görüştü. İnternetten bile denetimsiz olarak silah temin edildiğine dikkat çeken Tüm, “Biz güvensiz, gelecek kaygısıyla, mutsuz bir ülkede yaşamak istemiyoruz” dedi. Gürkan ise iktidarın şiddet politikalarını her gün arttırdığına değinerek bireysel silahlanmaya karşı verilecek bir mücadeleyi demokrasi mücadelesinden bağımsız ele almamak gerektiğini söyledi. Gürkan kampanyaya destek vereklerini dile getirdi.

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm “Silahlanmaya 1 Milyon Kere Hayır”' imza kampanyasına destek talebiyle EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ile görüştü. EMEP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede konuşan Tüm, ülkede ateşli silah kullanımının korkutucu seviyelere ulaştığına vurgu yaparak “Ruhsatsız, kaçak, kayıp ve çalıntı silahlar nedeniyle her gün masum insanlarımız hayatını kaybetmektedir. Her üç kişiden birinde silah var. Peynir ekmek gibi silah satılıyor. Helin Palandöken olayında da olduğu gibi çocuk gidiyor silahı internetten alıyor ve birini kolayca öldürebiliyor” dedi.

BİREYSEL SİLAHLARLA 1 YILDA 2 BİN 187 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

2017 yılında yaşanan 3 bin 494 bireysel silahlı olayda, 2 bin 187 kişi öldürüldüğünü ve birçoğunun ağır olmak üzere 3 bin 529 kişinin de yaralandığını aktaran Tüm, Türkiye'nin bireysel silahlanmada en kolay ülkelerden biri olduğunu söyledi. Kadın cinayetlerinin de yüzde 80'inin ateşli silahlarla işlendiğine kaydeden Tüm, “Tüm bu cinayetler artarken, Mecliste bireysel silahlanmanın araştırılması için teklif edilen komisyon talebi reddedildi. Biz güvensiz, gelecek kaygısıyla, mutsuz bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Talebimiz, cinayetlerin azaltılabilmesi için insanların silaha ulaşmaları zorlaştırılmasıdır. Bireysel silahlanmayı önleme konusunda acilen bir 'komisyon' kurulmalı ve gerekli yasal düzenlemeler için somut çalışmalar yapılmalıdır” diye konuştu.

'HÜKÜMET TOPLUMSAL ŞİDDET ÜRETİYOR'

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, hükümetin politikalarında toplumsal şiddeti ürettiğini belirterek “Herkes adaleti sağlamayı kendisine bir görev biçiyor. Hükümet iktidarda kalma mücadelesini kutuplaştırıcı bir siyaset ve ayrımcı bir dilde buluyor. Örneğin erkekler öfke duyduğu kadını cezalandırma görevini kendinde görüyor. Trafikte tartıştığı insanları ya da kızdığı arkadaşını, komşusunu kendi cezalandırmaya kalkıyor” dedi.

'15 TEMMUZ'DA DAĞITILAN SİLAHLARIN ÇOĞU ORTADA YOK'

Özellikle 15 Temmuz'da dağıtılan silahların önemli bir kısmının kayıp olduğuna dikkat çeken Gürkan, “Bu silahların yarın bir gün nerede kullanılacağı meçhul. Nitekim bu silahlardan birisi Ankara'da bir cinayette kullanıldı” dedi. Hükümetin kontra oluşumlara izin veren ve bunları deneyen, örgütlemeye çalışan bir siyasi iktidar olduğuna değinen Gürkan, “Elinde palalarıyla toplumu terbiye etmeye çalışan toplulukların bazen adı Osmanlı Ocakları oluyor, bazen duyarlı yurttaşlar oluyor, bazen SADAT Birlikleri oluyor. Muhalefeti susturmaya toplumu terbiye etmeye çalışan kontra oluşumların elindeki palaların yarın bir gün ateşli silahlara dönmeyeceğinin bir garantisi yok” dedi.

SİLAHSIZLANMA DEMOKRASİ MÜCADELESİNDEN BAĞIMSIZ DEĞİL

Bu tür yapılanmaların kontra güçlere işaret ettiğine değinen Gürkan “Çünkü devlet yapılanması hiç bir zaman şeffaf olmadı. Bu açıdan da bireysel silahlanmaların bir tehdit oluşturduğunu ifade etmek gerekiyor. Kaldı ki en son muhtarlara yaptırılan silahlı talimler, Sakarya Valisi'nin silahlı pozları, kendisini AKP'li olarak bildiren kişilerin sosyal medyada tabancalarla paylaşımları ortaya çıktı. Bütün bunlar arkasını iktidarla birlikte silahlı güce dayayarak iktidar politikalarını toplumda egemen kılmaya çalışmanın birer göstergesi olarak görülüyor. Dolayısıyla bu bireysel silahlanmaya karşı özellikle bu iktidarın politikalarıyla birleştirilerek yapılacak bir teşhir ve buna karşı verilecek bir mücadeleyi demokrasi mücadelesinden çok bağımsız ele almamak lazım. Bu açıdan da böylesi bir çalışmanın içerisinde oluruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Muhtarlara silah eğitimi iç savaş provası mı?

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 18:21

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