Muhtarlara silah eğitimi iç savaş provası mı?

Muhtarlara silah eğitimi verilmesini yorumlayan İHD İstanbul Şube Başkanı Yoleri ve HDP’li Yiğitalp, iç savaş tehlikesine dikkat çekti.

Bursa’da polisler tarafından muhtarlara poligonda silah eğitimi verilmesine tepkiler gelmeye devam ediyor. Konuyu değerlendiren İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube Başkanı Avukat Gülseren Yoleri, durumu kaygı verici olarak tanımladı.

Mezopotamya Ajansından Elif Çetiner’e konuşan Yoleri, bütün dünyada bireysel silahlanmanın önüne geçmek için çalışmalar yürütülürken, Türkiye’de ise tam tersi biçimde bireysel silahlanmanın teşvik edildiğini söyledi. Yine bulundurulmasına izin verilen mermi sayısının 200’den, 1000’e çıkarılması üzerinde duran Yoleri, “Bir insanın evinde neden 1000 mermi bulunsun, buna ihtiyaç olacak ne yaşanacak sorusu önemli. İnsan hakları savunucuları olarak bunu düşünmek bize kaygı veriyor” dedi. Yoleri’ye göre, bu tür eğitimlerin açık bir şekilde yapılması, hükümetin toplum üzerindeki etkisini arttırmaya yönelik.

‘İÇ ÇATIŞMA TEHLİKESİ VAR!’

Türkiye gibi ülkelerde şiddet oranı ve cinnet halinin yüksek olmasına da dikkat çeken Yoleri, “Bu iş sadece kaba bir siyaset konusu değildir. Uzun süre ve sürekli travmaya maruz kalan toplumlarda iç savaş benzeri iç çatışmalar kolaylıkla meydana gelebilir. Hükümet bunun farkında ve bilincinde. Sonucun bir çeşit çatışma olduğunu bilen hükümet, kendi tarafını güçlendirmek için muhtarlar gibi yerelde hükümeti temsil eden yapılara silah eğitimi verip, kullanmaya teşvik ediyor” dedi. Yerel yönetimleri olası bir çatışma ortamında kendi yanında tutmak isteyen hükümetin silah eğitimini bir egzersiz gibi gördüğünü ifade eden Yoleri, şunları söyledi: “Biz insan hakları savunucuları olarak şiddet ortamının giderek törpülendiği, yok edildiği anın arzusunu taşıyoruz. Fakat hükümet bunun tersi için çaba gösteriyor. Hükümetin kafasında iç çatışmalara götürecek düşünceler var. Bunlar kaygı verici.”

‘NEFRET SİYASETİNİN YANSIMASI’

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp da Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Bursa’da muhtarlara silah eğitimi verilmesini eleştirdi. Yiğitalp, “Muhtarlara uzun namlulu silahlarla eğitim vermenin bir iç savaş hazırlığı olduğunu hepimiz görüyoruz.” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 18:06

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