Gazeteci Filiz Zeyrek serbest bırakıldı

Adana'da gözaltına alınan JinNews Muhabiri Filiz Zeyrek, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 30 Mart günü gözaltına alınan JinNews muhabiri Filiz Zeyrek, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Gazeteci Filiz Zeyrek, birlikte göz altına alındığı 1’i çocuk ve ikisi kadın olmak üzere 30 kişi ile birlikte adliyeye getirildi. Savcılık tarafından tutuklama talebi ile hakimliğe sevk edilen Zeyrek ve ifadesi alınan 12 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 18 kişinin ifadeleri ise devam ediyor.

ZEYREK: ORTADA SUÇ SAYILACAK BİR ŞEY YOK

Çocuklarına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen Filiz Zeyrek, "2015 yılında barış süreci olduğu sırada insanlar komşularının taziyesine gitmiş. Ben de gazeteci olarak orada bulundum. Ortada suç sayılacak bir şey yok. Çoluk çocuk sahibi insanlar terör örgütü üyesi suçlaması ile alındı" dedi.

KOMŞULARININ TAZİYESİNE KATILDIKLARI İÇİN HAKİM KARŞISINDALAR

Adana merkezli olan ve İstanbul, Mersin, Osmaniye, Mardin, Isparta’da yapılan operasyonlarda gözaltına alınan, sosyal medya paylaşımları sebebi ve YPG’li Şemdin Eye’nin taziyesine katıldıkları iddiasıyla suçlanan 31 kişi sabah saatlerinde savclılıkta ifade verdi. Savcılık, 31 kişinin tamamını tutuklama talebi ile mahkemeye sevk etti. Zeyrek dahil 31 kişinin mahalledeki komşuları olan YPG’li Şemdin Eye için kurulan taziye çadırında bulunması suç unsuru olarak sayıldı. Ayrıca Zeyrek’in daha önce göz altına alındığında incelenen bilgisayarında bulunan Irak’taki fotoğrafları da suç unsuru sayıldı. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 17:52

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