Adana'daki 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat kararı

Güvenpark'taki bombalı saldırıyı protesto eylemindeki 'Katil Erdoğan hesap verecek' sloganına açılan hakaret davasında beraat kararı verildi.

Volkan PEKAL

Adana

Güvenpark'taki bombalı saldırıyı protesto eylemindeki “Katil Erdoğan hesap verecek” sloganına açılan Cumhurbaşkanı’na hakaret davasında beraat kararı verildi. Aralarında Emek Partisi İl Başkanı Sevil Aracı ile partinin yönetici ve üyelerinin de olduğu 9 kişinin yargılandığı davada 15’inci Asliye Ceza Mahkemesi suç kastı ile hareket edilmediğine kanaat getirerek sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

Mart 2016'da Ankara Güven Park’ta gerçekleşen bombalı saldırıyı protesto için yürüyüş yapmak istedikleri sırada polis saldırısına maruz kalan vatandaşlardan 63’üne “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama” iddiası ile dava açılmış ayrıca 9 kişiye atılan slogandan dolayı "Cumurbaşkanı’na hakaret" iddiası ile dava açılmıştı.

KATLİAMI PROTESTO ETMİŞLERDİ

13 Mart 2016’da gerçekleşen katliamın ardından Adana Emek ve Demokrasi Güçleri katliamlara tepki göstermek için 15 Mart akşamı “Savaşa Karşı Barış, Ölüme Karşı Yaşam, İçerde ve Dışarda Savaşa Hayır, Sivil Katliamlara Sessiz Kalmayacağız” pankartı ile yürüyüş yapmak istemişti. Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kitlenin önü polis tarafından kesilmiş, Polis, aralarında önceki dönem Baro Başkanı Mengücek Gazi Çıtırık ve CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in olduğu kitleye yakın mesafeden biber gazı ile müdahalede bulunmuştu. CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş dahil çok sayıda vatandaş gazdan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı.

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