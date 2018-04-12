Aliağalı pazarcılar: Tüm Aliağa halkı mağdur olacak

Aliağa'da 250 pazarcı tezgahının sözleşmesi Aliağa Belediyesi tarafından fesih edildi.

Dilek OMAKLILAR

İzmir

Aliağa Kapalı Pazaryeri’ndeki 250 tezgahın, Aliağa Belediyesi tarafından sözleşmelerinin fesih edilmesiyle Pazar esnafı “Gerekirse tezgah açmayız, Belediye bu kararından geri dönsün. Sadece pazarcılar değil, Aliağa mağdur olacak” diyor.

Aliağa Belediyesi’nin 250 tezgahın sözleşmelerini fesih ederek encümen kararıyla yeniden alınması gerektiğini belirten bildirisinin ardından pazarcılar hukuki süreç başlattı. 2020’ye kadar yapılan sözleşmelerinin tek taraflı fesih edilmesiyle ve tezgah bedellerinin yeni sözleşmede yüksek tutarda istenmesine pazarcılar tepkili.

‘HEPİMİZİN AİLESİ BU İŞTEN EKMEK YİYOR’

2020 yılına kadar sözleşmeleri olduğunu hatırlatan pazarcılar “Pazardan alışveriş yapan vatandaşlar da yaşananları soygun olarak değerlendiriyor. Bizden çok yüksek tutarlarda tezgah bedelleri istiyorlar. Biz bu yerler için dönemin belediye başkanı ile sözleşmemizi yaptık. O zaman daha fazla tezgah almamız için bizleri teşvik ettiler. 2020 yılına kadar sözleşmelerimiz var. Bu sözleşmelerimizi tek taraflı fesih ederek hukuksuz bir karar almak istiyorlar. Kabul edebileceğimiz bir uygulama değil… Hepimizin ailesi bu işten ekmek yiyor. Bir an evvel vazgeçilmesini ve kimsenin mağdur edilmemesini istiyoruz.” diyerek gerekirse pazarda tezgah açmayacaklarını belirttiler.

‘ALİAĞA BELEDİYESİ’NİN İSTEDİĞİ ÜCRET HUKUKA AYKIRI’

Meyve ve sebzeciler federasyonu adına gazetemize açıklamada bulunan Avukat Serdar Ayrancı, “Aliağa Belediyesi, Pazar yerlerinin hak sahipleri tarafından kullanılmadığını söylüyor. Bunları iptal ettim diyor, diğer hak sahiplerini de 2020’den sonra tahsis edeceğim, işgaliye ücreti almayacağım ancak 50 bin ve 90 bin lira ödeyenlere de 2018’e kadar tahsis edeceğim diyor” şeklinde konuştu.

Aliağa Belediyesi’nin istediği ücretin hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Ayrancı, “2012 yılında çıkan Pazaryerleri hakkında bir yönetmelik var. Bu yönetmeliğe göre pazarcı esnafımızdan sadece işgaliye ücreti alınabilir. Bu işgaliye ücretleri de Bakanlar kurulunun tüm Türkiye için belirlediği bir ücrettir. En fazla alabileceği ücret metre kare başına, günlük bir buçuk liradır. Bu Pazar yerinde tezgahlar en fazla 9 metrekare, ortalama bir hesap yapacak olursak alabileceği ücret en fazla günlük 15 liradır. Bunu da peşin olarak alamaz. Makbuz karşılığı yalnızca bir aylık ücret alabilir. Yıllık olarak hesap yapacak olursak on yıllık 7.200 lira alabilir” diye konuştu. İptale rağmen tezgahların açılmaya devam ettiğini belirten Ayrancı, Aliağa Belediyesi’nin aldığı kararın hukuka uygun olup olmadığını karar verecek olan makamın mahkemeler olduğunu söyledi.

‘EN PAHALI PAZARYERİ ALİAĞA OLUR’

Pazarcı esnafının yaşayacağı mağduriyeti aslında tüm Aliağa halkının da yaşayacağını belirten Ayrancı, “Pazarcı esnafı Aliağa Belediyesinin belirlediği koşullarda tezgah açarsa talep edilen tutarı maliyetine yansıtmak zorunda kalacaktır. Bu gidişle İzmir’in en pahalı pazarı Aliağa Pazar yeri olacaktır. Eğer biz mahkeme karşısında haksız çıkarsak bu paralar neticede sadece bizlerin cebinden çıkmayacak. Pazarcı esnafından çok burada mağdur olacak kişi Aliağa halkıdır. Bu pazardan alışveriş yapan kişilerdir.

Ayrıca, Aliağa Belediyesi, pazarcıların yeni sözleşmeyi imzalamamaları takdirde Pazar gününü de Cumartesi’den Salı’ya çekeceğini belirtti. Pazardan alışveriş yapan Aliağa halkı ise, çalışanlar için en uygun günün Cumartesi olduğunu, bunun değiştirilmesinin olumsuz etkileyeceğini belirtti. Pazar yerlerinden de memnun olduğunu belirten halk pazarcılara uygulanan tezgah ücretlerinin kendilerini de mağdur edeceğini söyledi.

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 15:18

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