‘Can güvenliği yok’ diyen 3 Osmangazi Üniversitesi öğrencisine gözaltı

4 kişinin öldürülmesiyle gündeme gelen Osmangazi Üniversitesi'nde sorumluların istifa etmesini isteyip bildiri dağıtan 3 öğrenci gözaltına alındı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen'in istifasının ardından olayda sorumluluğu bulunduğunu söyledikleri görevlilerin de istifa etmesini isteyip, bildiri dağıtmak isteyen 3 öğrenci gözaltına alındı.

ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki öğrenci yemekhanesinde öğle saatlerinde, bir grup öğrenci basın açıklaması yaptı.

Öğrenciler, 5 nisanda 3'ü akademisyen, 1'i idareci olan 4 kişinin öldürülmesinin ardından sadece Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen'in istifanın yeterli olmadığını, olaydan sorumlu olanların da alınmasını istedi. Ellerinde “4 akademisyene sıkılan kurşun bilime sıkılan kurşundur” yazılı afişler bulunan öğrenciler, kampüste can güvenliklerinin olmadığını söyledi. Bildiri dağıtmak isteyen öğrencilere üniversitenin özel güvenlik görevlileri ile polisler engel oldu.

Polisler, 2'si kadın, 3 öğrenciyi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. (Eskişehir/DHA)

Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen istifa etti

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 14:44

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