Yunanistan askeri jeti Ege Denizi'nde düştü

Yunan Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi savaş uçağı, İskiri Adası yakınlarında düştü.

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi savaş uçağının, Eğriboz (Eyvia) Yarımadası’nın doğusundaki İskiri (Skyros) Adası yakınlarında düştüğü bildirildi.

Yunan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, uçağın yerel saatle 12.15 sıralarında adanın kuzeydoğusu açıklarında düştüğü belirtildi.

Açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

Yunan basını, uçağın iniş yaptığı sırada düştüğünü yazdı.

Kazada ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. (AA)

(Fotoğraf: Arşiv)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 14:34

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