Boşanan anne, kendi soyadının çocuğuna verilmesini isteyebilecek

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanan kadının velayeti kendisine geçen çocuğuna kendi soyadının verilmesini isteyebileceğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesinin 2015'te verdiği emsal hak ihlali kararının ardından Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de boşanan kadınların aile mahkemesinden, velayeti kendisine geçen çocuğuna kendi soyadının verilmesini isteyebileceğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, boşanan ve çocuğunun velayetini alan bir annenin çocuğuna kendi soyadını verme talebini haklı bulmuş, böylelikle boşanan kadınların bu yöndeki istemlerinin önündeki engeller ortadan kalkmıştı.

Yüksek Mahkemenin emsal niteliğindeki hak ihlali kararına uyan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de baktığı bir davada, "boşanmış kadının, velayeti kendisine verilmiş çocuğuna kendi soyadının verilmesini, velayet hakkına dayanarak aile mahkemesinden isteyebileceği" yönünde karara imza attı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 9 Nisan günkü kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.

ANAYASA MAHKEMESİ 2015'TE KARAR VERMİŞTİ

Yüksek Mahkeme, 2015'te, boşandıktan sonra velayeti kendisine geçen çocuğuna kendi soyadını verme talebi mahkeme tarafından reddedilen anneyi haklı bulmuştu.

Boşanan ve velayetini aldığı çocuğuna kendi soyadını vermek isteyen annenin talebi, Diyarbakır 5. Asliye Hukuk Mahkemesince reddedilmişti. Anne Hayriye Özdemir, Anayasa'nın 20. maddesiyle güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesinin emsal niteliğindeki bu kararında, Özdemir'in hakkının ihlal edildiğine, ihlal ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Diyarbakır 5. Asliye Mahkemesine gönderilmesine karar verilmişti.

Yüksek Mahkemenin gerekçeli kararında, kadın ve erkeğin evlilik süresince ve evliliğin sona ermesinde eşit hak ve sorumluluklara sahip olmaları gerektiğine ilişkin uluslararası sözleşme hükümleri hatırlatılarak eşlerin, evliliğin devamı boyunca ve boşanmada sahip oldukları hak ve yükümlülükler bakımından aynı hukuksal konumda oldukları, erkeğe velayet hakkı kapsamında tanınan çocuğun soyadını seçme hakkının kadına tanınmamasının velayet hakkının kullanılması bakımından cinsiyete göre ayrım yapılması sonucunu doğuracağı vurgulanmıştı. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 13:39

www.evrensel.net