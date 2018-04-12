Gazeteci-Yazar Okay Deprem ile yeni çıkan kitabını konuşuyoruz

5 Dakikada'nın bu haftaki konuğu Gazeteci ve Yazar Okay Deprem. Kendisi ile hem yeni çıkan kitabı 'Rusya’yı Ayağa Kaldıran Lider’i hem de ABD ve Rusya'nın açıklamaları ile yükselen Suriye'deki gerilimi konuşuyoruz.

Fatih Polat'ın sunumu ile 5 Dakikada, her perşembe saat 12:00'de. (Evrensel WebTV)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 11:59

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