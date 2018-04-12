Beyaz Saray: Trump ve Erdoğan Suriye’yi konuştu

Erdoğan ile Trump'ın telefon görüşmesinde Suriye üzerine konuştuğu ve iletişimde kalmak konusunda uzlaştığı duyuruldu.

Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çarşamba günü telefonda görüştüğünü ve Suriye’deki krizi konuşarak iletişimde kalmak konusunda uzlaştığını söyledi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Başkan Donald J. Trump bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Suriye’deki güncel krizi görüştü. İki lider konuyla ilgili olarak yakın iletişimde kalmak konusunda anlaştı” denildi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 11:41

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