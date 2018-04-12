Başkentray açılışına personelin katılması zorunlu

TCDD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün katılacağı Başkentray açılış törene mazereti olmayan tüm personelin katılmasını istedi.

TCDD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün katılacağı Başkentray açılış törene mazereti olmayan tüm personelin katılması istendi. Katılacak personelin listesinin üç gün önceden verilecek olması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılacak Başkentray açılış törenine katılacak. Tükiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Müdürlüğü, Ankara'dan Sincan-Kayaş hattında hizmet verecek olan olan Başkentray'ın açılış töreni için tüm personele yazı gönderdi. Törene Cumhurbaşkanının geleceği ve projenin önemi nedeniyle katılımın üst düzeyde olması gerektiği, bunun projeyi sahiplenme açısından önem arz ettiği belirtilen yazıda, “Bu itibarla; Tüm daire başkanlıkları (dairelere bağlı Ankara’daki fabrikalar dahil) 2. ve 8. bölge (YHT) Müdürlükleri ile TCDD Taşımacılık A.Ş.’de görev yapan işçi-memur personelden, izinli-raporlu, dış görevde olanlar, önceden belirlenmiş toplantılara katılmak zorunda olanlar ile işletmecilik gereği görev başında olması gerekenler haricindekilerin törene katılmaları sağlanacaktır” denildi.

Ayrıca Daire Başkanlıkları ve Bölge Müdürlükleri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından törene katılacak personelin bilgileri ve sayılarının liste halinde 09 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine bildirilmiş olacağının altı çizilen yazıda, “Personelin törene ulaşımları otobüslerle/trenlerle sağlanacaktır. Törenin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayaş’tan ilk trenle Ankara’ya gelişi için bir adet banliyö seti ile bir adet kılavuz banliyö seti, tören günü saat 07.00’de Kayaş’ta hazır bulundurulacaktır ifadelerine yer verildi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 11:22

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