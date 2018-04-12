İnşaatta iskele çöktü: 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi de yaralı

Manisa’da inşaattaki iskelenin çökmesi sonucunda 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi de yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, konut inşaatında çalıştıkları sırada, bulundukları iskele çöken 2 işçiden 1'i öldü, diğeri yaralandı.

İlçede Akgedik Mahallesi'nde yaptırılan konutlarda dün saat 16.30 sıralarında kalıp sökümü yapan 2 işçinin üzerinde bulunduğu iskele, bir anda çöktü. Yaklaşık 14 metre yükseklikten düşen işçiler İbrahim Keydal (25) ve Yunus Boz (39) yaralandı. Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine gelen ambulans ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan 2 işçiden, durumu ağır olan Boz, yaşamını yitirdi. Diğer yaralı işçi Keydal'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. (Manisa/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 11:02

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