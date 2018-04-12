NBA’de normal sezon bitti, Play-Off eşleşmeleri belli oldu

NBA’de normal sezon nefes kesen maçlarla sona ererken Play-Off’taki eşleşmeler de belirlendi. Play-Off 14 Nisan Cumartesi günü başlıyor.

NBA’de 82 maçlık normal sezon sona erdi. Batı Konferansı’nda Play-Off’a katılacak son takımı belirleyecek Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets mücadelesinde gülen Minnesota oldu.

TIMBERWOLVES 14 YIL SONRA PLAY-OFF’TA

Uzatmaya giden maçı 112-106 kazanan Timberwolves böylece 14 yıl aradan sonra Play-Off heyecanı yaşayacak. Minnesota’da Jimmy Butler 31 sayı 5 ribaunt 5 asist, Karl-Anthony Towns 26 sayı 14 ribauntla oynadı. Denver’da ise Nikola Jokic’in 35 sayı 10 ribaunt 3 asistlik performansı yeterli olmadı. Bu sonuçla Minnesota sezonu 47 galibiyet 35 yenilgiyle tamamladı. Denver Nuggets ise 46 galibiyet 36 yenilgi elde etti.

Batı’da 6.’lık maçında New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs’ü 122-98 mağlup etti ve Play-Off ilk turunda son şampiyon Golden State Warriors’la eşleşmekten kurtuldu. Pelicans sezonu 48 galibiyetle tamamlarken Spurs 47 galibiyette kaldı.

Portland Trail Blazers, Utah Jazz’ı 102-93 yenerek üçüncülüğü bırakmazken galibiyet sayısını 49’a çıkardı. Utah ise 48 galibiyetle Batı Konferansı’nı beşinci sırada tamamladı.

WESTBROOK’TAN İKİNCİ TRIPLE-DOUBLE SEZONU

Batı’da dördüncü sırayı Oklahoma City Thunder elde etti. Memphis Grizzlies’i 137-123 yenen Thunder’da Russell Westbrook, 6 sayı 20 ribaunt 19 asistle oynadı ve sezonu triple-double ortalamalarla tamamlamak için gerekli olan ribaunt sayısını yakaladı. Westbrook böylece birden fazla sezonu triple-double ortalamayla tamamlayan ilk isim oldu.

Batı Konferansı ve NBA’in lideri Houston Rockets, Sacramento Kings’e 96-83 kaybederek sezonu 65 galibiyet 17 yenilgiyle tamamladı. Los Angeles temsilcilerini karşı karşıya getiren maçta ise Lakers, Clippers’ı 115-100’le geçti.

DOĞU’DA ÜÇÜNCÜ 76’ERS

Doğu Konferansı’nda Philadelphia 76’ers, Milwaukee Bucks karşısında üst üste 16. galibiyetini elde etti ve üçüncü sıradaki yerini korudu. 76’ers sahadan 130-95 galip ayrılırken sezonu 52 galibiyetle tamamladı. Bucks ise 44 galibiyette kaldı ve yedinciliğe düştü.

Miami Heat, evinde Toronto Raptors’ı 116-109 mağlup ederek 44 galibiyete ve altıncılığa yükseldi. Washington Wizards, Orlando Magic’e 101-92 yenilerek sekizinci sıradan Play-Off’a katılma hakkı elde etti.

LeBron James’in kariyerinde ilk kez normal sezon maçlarının tamamında oynamış olmak için sahaya çıktığı ve 11 dakika süre aldığı maçta Cleveland Cavaliers, New York Knicks’e 110-98 yenildi. Cavaliers’ta Cedi Osman, 18 sayı 7 ribaunt 6 asistle oynadı. Cavs sezonu 50 galibiyetle, Doğu Konferansı’nın dördüncü sırasında tamamladı.

Boston Celtics, Brooklyn Nets’i 110-97 yenerek 55. galibiyetini elde etti. Detroit Pistons ise Chicago Bulls’u deplasmanda 119-87 mağlup etti.

EN KÖTÜ SUNS

Sezonun en az galibiyet alan ve böylece draftta bir numarayı seçme şansı en yüksek olan takımı Phoenix Suns oldu. Suns sezonu 21 galibiyetle tamamladı. Memphis 22, Dallas ve Atlanta 24’er galibiyetle Suns’ın önünde yer aldı.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Bu sonuçların ardından Batı Konferansı ve Doğu Konferansı’nda 14 Nisan Cumartesi günü başlayacak Play-Off’ta eşleşmeler şöyle oldu:

BATI KONFERANSI

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors-San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz

DOĞU KONFERANSI

Toronto Raptors-Washington Wizards

Boston Celtics-Milwaukee Bucks

Philadelphia 76’ers-Miami Heat

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 10:16

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