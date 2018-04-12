TGS ve DİSK Basın İş: Gerçeklerin üstünü örtmek istiyorlar

Evrensel'e 'Paradise Belgeleri' haberleri nedeniyle açılan davayı değerlendiren sendika başkanları 'Gerçeklerin üstünü örtmek istiyorlar' diyor.

Eren YILMAZ

İstanbul

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile kardeşinin de adının geçtiği, ‘Paradise Belgeleri’ olarak adlandırılan belgeleri haberleştiren Evrensel’e Berat ve Serhat Albayrak’ın şikayeti üzerine ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçlamalarıyla açılan davaya gazeteci sendikaları tepki gösterdi.

TGS Genel Başkanı Gökhan durmuş, “Demokratik ülkelerde bu haberi yapan gazetecilere değil adı karışan kişilere dava açılıyor” dedi. DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren ise “Kamuoyu gerçekleri bilmesin, sadece hükümetin gözünden baksın diye düşünüyorlar ve bu davaları bunun için açıyorlar. Gerçek gazeteciler de kamuoyuna haberleri bir şekilde duyurmaya devam edecekler” ifadelerini kullandı.

‘ÜYEMİZ SARI’NIN YANINDAYIZ’

Gazetemizin eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Çağrı Sarı’ya açılan davayı değerlendiren Türkiye Gazetebiler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, şu ifadeleri kullandı:

“Yine habere ve haberciye bir dava ile karşı karşıyayız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile kardeşinin de adının geçtiği, Başbakan Binali Yıldırım’ın iki oğlunun da ‘off shore’ şirket sahibi olduğunu ortaya koyan ‘Paradise Papers’ olarak adlandırılan belgeleri haberleştiren Evrensel Gazetesine açılan dava yıldırma davasıdır. Yolsuzlukların üstünü haberlere engeller koyarak örtme çabasıdır bu. Demokratik ülkelerde bu haberi yapan gazetecilere değil adı karışan kişilere dava açılıyor. Bizim ülkemizde ise mahkemeler gerçeği ortaya çıkartmak üzerine değil gerçeğin üstünü örtmek üzere hareket geçiyor. Hukukun üstünlüğü ve bağımsızlığından söz etmek mümkün değil artık. Aynı zamanda sendikamızın da üyesi olan Evrensel Gazetesi eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Çağrı Sarı’nın yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Gazetecilik değil yolsuzluk suçtur.”

‘SADECE HÜKÜMETİN GÖZÜNDEN BAKILSIN İSTİYORLAR’

Basına yönelik baskıların her gün yaşandığını söyleyen DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren ise şöyle konuştu:

“Dün özgürlükçü Demokrasi’den arkadaşları tutukladılar. Adana’da bir gazeteci (Filiz Zeyrek) 10 günü aşkın süredir gözaltında. Her gün basına yönelik saldırılar oluyor. Bu haberin bir özelliği şu: Hükümet kendisini rahatsız edecek her haberi bastırmaya, susturmaya çalışıyor. Bu tür haberler yapılması istenmiyor. Özellikle de bu tür haberleri yapan muhabirleri, gazetecileri üzerine gidiyor. Daha önce Cumhuriyet’in ve Birgün’ün de, Evrensel’in başka haberlerinin de başına geldi bu. Kapatılan Hayatın Sesi Televizyonu ile ilgili davada da gördük bunu. Patlamaları haber yapıyorsun, hakkında dava açılıyor. Kamuoyu gerçekleri bilmesin, sadece hükümetin gözünden baksın diye düşünüyorlar ve bu davaları bunun için açıyorlar. Gerçek gazeteciler de kamuoyuna haberleri bir şekilde duyurmaya devam edecekler.”

Evrensel'e 'Paradise Papers' davası: ‘Bu dava yargı eliyle sansürdür’

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 02:23

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