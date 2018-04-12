Çalışma koşullarımız düzeltilsin, dayatmadan vazgeçilsin

Kocaeli Üniversitesinde on binlerce öğrenci ve personele yemek hizmeti sağlayan yemekhane işçileri sorunlarını ve taleplerini yazdı.

Hanedan MMS KatreYemek İşçileri

Kocaeli

Merhaba, bizler Kocaeli Üniversitesinde on binlerce öğrenciye ve personele yemek hizmeti sağlayan 158 yemekhane işçisiyiz. Bilindiği gibi yakın bir süreçte kamuda taşeron işçilerin kadroya geçeceği haberleri bize de umut olmuştu. Ancak temizlik ve güvenlik elemanlarına sağlanan hak bize layık görülmedi.

Bizler günde 12 saat çalıştırılıp fazla mesai ücreti verilmeyen, yaz ve sömestir tatillerinde zorunlu ücretsiz izne çıkarılan, her yıl taşeron firması değiştirilerek tazminat hakları elinden alınan ve ağır çalışma koşullarında ekmeğini kazanan işçileriz.

Nerdeyse asgari ücret seviyesinde maaş almaktayız. Bu yetmezmiş gibi artık eğitim dönemlerinde bile dönüşümlü olarak zorunlu ücretsiz izne çıkarılma dayatmasıyla karşılaşmaktayız. Bunun sonucu olarak hem maaşlarımız erimekte hem de iş yükümüz giderek artmaktadır.

Buradan gerek Kocaeli Üniversitesi yönetimine gerekse de tüm kamuoyuna sesleniyoruz. Çalışma koşullarımız düzeltilsin ve zorunlu ücretsiz izin dayatmasından vazgeçilsin. Hepinize saygılar.

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 02:08

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