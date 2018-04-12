Azerbaycan'da İlham Aliyev yeniden cumhurbaşkanı

Azerbaycan'da cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan ilk sonuçlara göre, yüzde 86,09 oy oranıyla mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kazandı.

Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan ilk sonuçlara göre, yüzde 86,09 oyla mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kazandı.

Azerbaycan Merkezi Seçim Komitesi (AMSK) Başkanı Mezahir Penahov, düzenlediği basın toplantısında resmi olmayan sonuçlara göre Aliyev'in oyların yüzde 86,09'unu alarak seçimi kazandığını duyurdu. Penahov, Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi Partisinin adayı Kudret Hasanguliyev'in oyların yüzde 3,4'ünü alarak ikinci, bağımsız aday Zahid Oruç'un ise yüzde 3,07 oyla üçüncü olduğunu belirtti.

Seçime katılım oranı ise yüzde 74,51 olarak açıklandı.

ALİYEV HALKA TEŞŞEKKÜR ETTİ

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak halkına teşekkür etti. Azerbaycan halkının desteğini her zaman hissettiğini vurgulayan Aliyev, kendisine güç veren bu desteğin ülkenin kalkınması için başlıca etken olduğunu belirtti.

Aliyev, "Azerbaycan halkı bu seçimlerde istikrara, güvenliğe, kalkınmaya ve gelişmeye oy verdi. Son 15 yılda elde edilen başarıları değerlendirdi. Tüm bu başarıları sizinle birlikte kazandık. Halk ve iktidar birliği sayesinde bugün Azerbaycan güçlü devlet haline gelmiştir" dedi.

Aliyev, şöyle konuştu:

"Karabağ sorununun çözümündeki ilkeli tutumumuzdan bir adım bile geri atmadık. Sorun, ülkemizin toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmelidir. Bunun başka yolu yoktur. Büyük diplomatik zaferler elde ettik. Savaş meydanında da büyük zaferler elde ettik. Ağdere, Fuzuli, Cebrayıl illerinin bir kısmı işgalcilerden temizlendi. O topraklarda bugün Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Bir gün gelecek işgal altındaki tüm topraklarımızda Azerbaycan bayrağı dalgalanacaktır."

Azerbaycan'ın daha güçlü olması gerektiğine, güçlü olmak için de güçlü ekonominin şart olduğuna dikkati çeken Aliyev, "Siyasetimizin merkezinde her zaman Azerbaycan halkı duruyor. Bu politika bundan sonra da devam ettirilecektir. Azerbaycan, büyük enerji ve ulaştırma projeleri hayata geçiriyor. Bu projelerle Avrasya'nın enerji ve ulaştırma politikaları yeniden şekilleniyor" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN VE YILDIRIM'DAN TEBRİK TEFONU

Doğan Haber Ajansı'nın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev’i telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’daki seçimlerin huzurlu ve sakin bir ortamda tamamlanmasının memnuniyet verici olduğuna değindiği görüşmede, Aliyev’e Cumhurbaşkanlığı seçimini dördüncü kez kazanmasından dolayı tebriklerini iletti. Sonucun hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’in tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesinin, Azerbaycan'ın refahı, huzuru ve kalkınması kadar, bölgenin barış, güvenlik ve istikrarına da fayda sağlayacağını belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev’i görevine yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti. Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Başbakanımız, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev’i, Azerbaycan’da 11 Nisan’da gerçekleştirilen seçimlerde görevine yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etmiştir" denildi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 01:42

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