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Trump ve Erdoğan Suriye'yi görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son durum değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler değerlendirildi, fikir alışverişi yapıldı.
Donald Trump, Suriye'deki gelişmeler üzerine dün de Fransa Cumhurbaşkanı emmanuel Macron ile görüşmüştü. (HABER MERKEZİ)
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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 01:16
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