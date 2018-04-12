ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Suriye halkı için ayağa kalkacağız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Suriye'de rejimin kimyasal silah kullanım tarihi hakkında ihtilaf edilecek bir durumun olmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, rejiminin kimyasal silah kullanım tarihi hakkında ihtilaf edilecek bir durumun olmadığını belirtti.

Sözcü Nauert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rejimin kimyasal silah kullanımının tarihi hakkında ihtilaf edilecek bir durum yok. Kimyasal Silah Anlaşması'na imza atan taraf olarak attığı adımlarda çok kötü ihlaller var" ifadesini kullandı.

Rusya ile ilgili eleştiride de bulunan Nauert, "Rusya'nın reddetmesi ve diğer bloke eden politikaları Suriye'nin silahsızlandırılması yönündeki kendi çabalarını şüpheye düşürüyor" görüşüne yer verdi.

Nauert, şunları kaydetti:

"Duma'da bulunan kontaklarımızdan aldığımız bilgiler güvenilir ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından incelenecek. Bu barbarca bir saldırıydı ve uluslararası toplum kimyasal silahları kullanan tarafı sorumlu tutmalıdır. Suriye halkı için ayağa kalkacağız" (AA)

ABD - Rusya gerilimi sürüyor

ABD - Rusya gerilimi sürüyor

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 00:37

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