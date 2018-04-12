MİT opeasyonuyla Kosova'dan Türkiye'ye getirilen 6 kişi tutuklandı

MİT'in Kosova'da düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirilen ve 'FETÖ yöneticisi' olmakla suçlanan 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MİT'in, 'FETÖ'nün Balkan ayağı' soruştması kapsamında Kosova'da düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirilen 6 kişi bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon Kosova ve Türkiye arasında siyasi gerilime neden olmuş, operasyon sonrası Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ve Kosova İstihbarat Ajansı Müdürü Driton Gashi’yi görevden almıştı. Haradinay “Hiç kimse Kosova’dan bu şekilde insan kaçıramaz” diyerek tepkisini dile getirmişti.

Haradinay ayrıca Kosova Meclisi önünde, 6 kişinin eşleri ile görüştü ve bundan sonra bu tür olayların yaşanmayacağını belirterek danışmanlarıyla bu konu hakkında daha detaylı bilgi alacakları güvencesi vermişti. (HABER MERKEZİ)

Kosova Başbakanı, 'FETÖ' üyeliğiyle suçlananların aileleriyle görüştü

Kosova Başbakanı: Kimse bu şekilde insan kaçıramaz

Kosova’da bakan ve istihbarat direktörü görevden alındı

Kosova’dan sonra Gabon’da da MİT operasyonu

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 00:24

www.evrensel.net