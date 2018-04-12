Zam beklerken işten atıldılar

Aygün Alüminyum’da ocak zammı hâlâ açıklanmadı, bir yılın altında çalışan işçilerse işten atıldı.

Tuncay SAĞIROĞLU

Tekirdağ

Aygün Alüminyum’da ocak ayından itibaren geçerli olacak zam nisan ayına gelinmesine rağmen açıklanmadı. Bir yandan bir yılın altında çalıştığı için henüz tazminat almayı hak etmeyen işçilerin işten atıldığı fabrikada, tasarruf adı altında iş güvenliği açısından kullanılması zorunlu olan eldiven, çelik uçlu ayakkabı ve kulaklık gibi araçlar da işçilere verilmiyor. Gazetemize konuşan işçiler sorunların çözümü için birlik olmaktan başka çare olmadığını dile getirdi.

Aygün Alüminyum ocak zammını vermek bir yana, üzerinden geçen aylara rağmen daha ne kadar zam yapılacağını bile açıklamadı. İşçilerin büyüyen tepkileri üzerine bölüm sorumluları zam için yönetimle görüşmek istedi. Görüşme talebini kabul etmeyen fabrika müdürü bölüm sorumlularına beklemeleri talimatını verdi. Çevredeki tüm fabrikalarda zamlar belli olmasına ve işçilere ödenmeye başlanmasına rağmen kendilerinde hâlâ açıklama bile yapılmadığını söyleyen bir işçi, içinde bulundukları durumu “Geçim zaten zordu. Her şeye zam geliyor. Bir tek bizim ücretlere zam gelmiyor. Aileden destek almasak geçinemeyiz” sözleriyle dile getirdi.

BASKIYLA YILDIRILMAYA ÇALIŞIYORLAR

Son iki aydır neredeyse her gün 5-6 işçinin işten çıkarıldığını anlatan Aygün Alüminyum işçileri “Daha çok tazminat hak etmeyen işçiler çıkarılıyor” diyor. Baskıları artırarak işçilerin yıldırılarak kendisinin işi bırakmasının sağlanmak istendiğini ifade eden işçiler, “İşler biraz azalınca fatura hemen işçiye kesiliyor. İşler olduğunda işçi alınıp asgari ücretle çalıştırılıyor, işler biraz durduğunda hemen kapı önüne konuyor. Bu ortamda işçiler ne yer ne içer diye düşünen yok” diye konuştu.

DALGA GEÇİYORLAR

İşçileri öfkelendiren sadece bu değil. Yöneticilerin kendilerine davranışları da var. “Düğün için, cenaze için izin istesek gelinle damadın arasında resim çekil getir, oynarken resim getir denilerek bizimle dalga geçiyorlar” diyen işçiler, işe gelmedikleri günlerin zamlı ücret alacakları pazar mesailerinden kesildiğini, böylece ekonomik olarak daha fazla zarar gördüklerini anlattılar. Ücret de eksik olduğu için muhasebeye çıktıklarında tam anlamıyla borçlu çıkarıldıklarını dile getiren işçiler, “Daha önce her pazartesi bizlerle toplantı yapılırdı. Şimdi sorunları dile getireceğimiz için yapılmıyor” diyerek kendilerine değer verilmediğini söylediler.

BİRLEŞMEKTEN BAŞKA ÇARE YOK!

Yaşadıkları bu kadar sorun karşısında bir arayış içinde olan işçiler, çözümün birleşmekte olduğunu belirtiyor. Birleşmenin önündeki engelleri kaldırmaları gerektiğine dikkat çeken işçiler “Aramızda bir güvensizlik var. Ama sorunlar artıyor. İşten atılmalar, zam, çalışma koşulları, insan yerine konulmama... Bunlardan herkes rahatsız. Artık güvensizliği bir kenara koyarak birleşmek için adım atmalıyız” çağrısı yaptılar.

ELDİVENDEN, AYAKKABIDAN TASARRUF MU OLUR?

Zamları açıklamayan Aygün Alüminyum, iş güvenliği araçlarından tasarruf yapmaya başladı. Sürekli alüminyum, cam ve silikon ile çalıştıklarını anlatan işçiler, gözlük, eldiven, ayakkabı ve kulaklık gibi koruyucu malzemelerin verilmediğini söyledi. İşçiler şunları anlattı: “Eldivenimiz parçalansa dahi eldiven alamıyoruz. Eldiven istediğimizde eldivensiz de çalışabilirsiniz deniyor. Eldivensiz çalışınca sürekli ellerimiz kesiliyor. Önceden altı ayda bir verilen iş ayakkabısı şimdi ayakkabı parçalansa dahi dokuz aydan önce verilmiyor. Kışlık ayakkabı ile yazın, yazlık ile kışın çalışmak zorunda kalıyoruz. Ayakkabının parçalandığını göstersek bile veririz ama ücretinden keseriz deniliyor. Sesli ortamda çalışıyoruz. Küçük kulaklıkları dahi 5-6 ay kullanın deniliyor. Bu kulaklıkları yeri geldiğinde bir hafta bile kullanamıyoruz.”

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 23:44

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