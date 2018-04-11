Turku saldırısının IŞİD sempetizanı sanığı hakim karşısına çıktı

Geçtiğimiz yıl Finlandiya'nın Turku kentinde 2 kişiyi öldüren ve 8 kişiyi yaralayan IŞİD sempetizanı saldırgan, hakim karşısına çıktı.

Murat KUSEYRİ

Geçtiğimiz yıl 18 Ağustos'ta Finlandiya'nın Turku kentinde 2 kişinin ölümüne ve 8 kişinin yaralanmasına yol açan bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren IŞİD sempatizanı Abderrahman Bouanane hakim karşısına çıktı.

Duruşma güvenlik nedeniyle Turku'daki mahkemede değil Abo'da Bouanane'nin tutuklu bulunduğu cezaevinde yapıldı.

Bin 400 sayfalık polis soruşturmasında Bouanane'nın Fas'tan Finlandiya'ya gelerek iltica talebinde bulunduğu ancak talebinin reddedildiği belirtiliyor. Polis, Bouanane'nin gerçekleştirdiği saldırı ile iltica talebine olumsuz yanıt alması arasında bir ilişki olmadığı ve sanığın saldırıyı tek başına gerçekleştirdiği düşüncesinde.

Sanığın cep telefonunda IŞİD'le ilişkili aralarında infazların da bulunduğu bin 800 fotoğraf ve 53 videonun bulunduğu belirlendi.

Sanığın avukatı Karl Gummerus, Bouanane'nin Salu Meydanı'nda 2 kişiye saldırarak öldürdüğünü, ayrıca iki veya üç kişiyi de öldürmeye çalıştığını kabul ettiğini ancak saldırıyı "terör amacıyla gerçekleştirmediğini" öne sürdü.

Müvekkilinin Finlandiya ve Avrupa'da halk arasında korku yaratma niyetinin olmadığını söyleyen Gummerus, Bouanane'nin cinayetten değil ölüme neden olmak suçundan yargılanmasını istedi.

Bouanane ise duruşmada “İlk kurbanı bıçakladığımda amacım iki kişiyi öldürmek ve kafalarını kesmekti” diyerek öldürmek amacıyla saldırdığını kabul etti.

Başsavcı Yardımcısı Raija Toiviainen, Bouanane'nin daha önce Avrupa'nın değişik ülkelerde gerçekleştirilen terör eylemlerinden etkilendiğini ve telefonunda geçtiğimiz yılın yaz aylarında Barcelona'da gerçekleşen terör eyleminin resimlerinin bulunduğunu ve sanığın IŞİD'e sempati duyduğunu söyledi.

İddianamade sanığın IŞİD üyelerinin eylemden önce yaptıkları gibi yaptığı bir konuşmayı kaydettiğini ve saldırı sırasında “Allahu Ekber” diyerek tekbir getirdiği belirtildi.

Savcı, sanığın terör amacıyla 2 kişiyi öldürmek ve 8 kişiyi yaralamak suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Saldırıda yaşamını yitirenlerin aileleri ve saldırıda yaralananlar, sanığın kendilerine toplam 600 bin avro maddi ve manevi tazminat ödemesini talep etti.

Savcı, mütalaasını 15 Mayıs'ta verecek. Suçlu bulunması halinde Bouanane Finlandiya tarihinde "terör amacıyla eylem gerçekleştirmek" suçundan ceza alan ilk kişi olacak.

Finlandiya'da bıçaklı saldırı: 2 ölü 6 yaralı

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 23:02

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