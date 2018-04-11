Tapu endişesi Sazlıdere halkını bir araya getirdi

Kocaeli Çayırova'daki Sazlıdere mevkiinde yaşayanlar kentsel dönüşüm belirsizliğini tartışmak üzere bir araya geldi.

Dilara KANIK

Kocaeli

Kocaeli’nin Çayırova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Sazlıdere mevkiinde yapılması planlanan sanayi işletmelerinden sonra şimdi de kentsel dönüşüm endişe yaratıyor. Bölge, daha önce Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre afet riskli alan bölgesi ilan edilmişti.

Gebze-İstanbul yolu üzerinde bir çok fabrikaya yakın olan Sazlıdere mevkiinde yaşayan vatandaşlar belirsizlikten şikayetçi. Sorunlarını konuşmak için bir araya gelen vatandaşlar evlerinin ne olacağını, resmi gazetede yayımlanan kararın ne zaman uygulanacağını bilmediklerini ve kendilerine bilgilendirme yapılmadığını dile getirdiler. Toplantıya, CHP Gebze Eski İlçe Başkanı Avukat Recep Dursun, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sebahattin Günel’in yanı sıra Emek Partisi üyeleri de katılarak destek verdi.

BELEDİYE VAR ALT YAPI YOK

Toplantıda konuşan vatandaşlar, artık birlikte hareket etmenin gerektiğini dile getirerek, mart ayında Çayırova Belediyesinde risk alanı ilan edilen bölgede yaşayanlarla yapılan toplantıda imar işlerine bakan bir yetkilinin ‘Siz 80 milyonun hakkını yiyorsunuz’ dediğini hatırlatarak “ Biz hiç bir şey diyemedik orada. Artık bizim konuşmamız lazım” dediler.

25 senedir Sazıdere’de yaşayan bir kadın, belediye var ama altyapımız yok diyerek “Ben 25 sene derelerden su çektim. Ben tapumu istiyorum. Gerekirse Ankara’ya kadar gideriz. Üç ay hortum patladı da benim evime su doldu, altyapı yok diye yapmadılar.”

ISRARLI MÜCADELE GEREKLİ

Avukat Recep Dursun, basında ve Mecliste seslerini duyurmaları ve belediye meclis toplantılarında taleplerini iletmeleri gerektiğini ifade ederek “Sürekli kamuoyu oluşturarak çözüm elde edebiliriz” dedi. Hürriyet ve Yavuz Selim Mahallelerinde, ‘Tapu verilmez sürecinden, ada tapusunun verileceği’ durumuna gelindiğini anlatan Dursun “Bu mücadele ile oldu” diye konuştu. Muhtar Sebahattin Günel de Gebze’de benzer örneklere ve mücadele ile kazanımlara dikkat çekerek ısrarlı mücadelenin çok önemli olduğunu söyledi.

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 21:58

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