Theresa May, Suriye'ye askeri müdahaleye yeşil ışık yaktı

İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentonun onayı olmadan Suriye'ye askeri müdahaleye hazır olduklarını açıkladı.

İngiliz medya kuruluşu BBC'nin haberine göre, İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır olduğunu açıkladı. Başbakan May, askeri müdahale onayı için İngiliz Parlamentosu'nun onayını da aramayacak.

BBC'ye konuşan kaynaklar, İngiltere Başbakanı Theresa May'in, parlamentodan onay almaksızın Suriye'de askeri müdahaleye katılım kararı almak için hazır göründüğünü söyledi. Aktarılana göre May, Suriye'de bir askeri müdahale ihtiyacını "acil" görüyor. Kaynaklar, May'in Doğu Guta'da, kimyasal saldırı olduğu iddia edilen saldırının bir daha tekrarlanmasını önleme amacında olduğunu belirtiyor.

İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn, Suriye'ye olası bir askeri müdahalenin ülkedeki durumu daha da kötüleştirebileceğini söylemişti.(DIŞ HABERLER)

ABD - Rusya gerilimi sürüyor

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 21:34

www.evrensel.net