Doğu Ergil: Geniş cepheli ittifak bu tabloyu değiştirir

SP, İYİ Parti ve Demokrat Parti ile ilkeler bazında anlaştı, Kılıçdaroğlu Akşener'i ziyaret edecek. Doğu Ergil ittifak tartışmalarını değerlendirdi.

2019 seçimlerine ilişkin ittifak tartışmaları devam ediyor. AKP ve MHP’nin Milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçiminde birlikte hareket edecek olan “Cumhur İttifakı”na karşı ittifak arayışları ise sürüyor. Saadet Partisinin İYİ Parti ve Demokrat Parti ile anlaştıklarını açıklamasının ardından yarın da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edecek. Bu ittifak tartışmalarının dışında tutulan HDP ise demokrasi güçleri ile ittifakı tartışıyor. Tüm bu ittifak tartışmalarını yorumlayan Prof. Dr. Doğu Ergil ancak geniş cepheli bir demokrasi ittifakının ülkedeki karanlık tabloyu değiştirebileceğinin altını çizdi. Ergil, yerel seçimlerde birlikte hareket edilmesi vurgusu yaparak, buradan elde edilecek sonuçların demokrasi cephesine moral olacağının altını çizdi.

KILIÇDAROĞLU-AKŞENER BULUŞMASI

Türkiye, bir yandan katı bir OHAL ve baskı rejiminin altında varlığını sürdürürken, öte yandan 16 Nisan referandumu sonrası oluşan yeni rejime hazırlanıyor. Anayasal değişikliği de mümkün kılan AKP-MHP arasında “Cumhur İttifakı” kuruldu. “Milliyetçi cephe” ittifakı olarak görülen bu birliktelik aynı zamanda muhalefete de nasıl bir ittifak yapmaları gerektiğinin sınırlarını çiziyor. Bu kapsamda bir süredir muhalefet partileri arasında da kimi ittifak arayışları ve görüşmeleri sürüyor.

İttifak tartışmaları kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyarete edecek. Saat 10.30’da gerçekleşecek ziyaretin ‘nezaket ziyareti’ olduğu açıklansa da ana gündem ittifak tartışmaları. CHP’nin ittifak için birden fazla formül üzerinde durduğu iddia edilse de sonuçta nasıl bir ittifaka imza atılacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

İYİ PARTİ, SP VE DP İLKELER BAZINDA ANLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti ve Demokrat Parti (DP) ile ilkeler bazında bir ittifak olduğunu açıkladı. Peki ittifak sağlanan ‘ilkeler’ neler? İşte bu soruya Karamollaoğlu, “Parlamenter sistem de olabilir, başkanlık sisteminde kuvvetler ayrımı sağlanırsa o da olabilir. Mühim olanı icra gücü olan bir yetkilinin karşısında, güçlü bir parlamentonun olmasıdır. Aynı zamanda adalet mekanizmasının kesinlikle yürütmenin ve başkasının etkisi altında kalmamasıdır. Aksi takdirde adalet tecelli etmez” diye yanıt verdi. Karamollaoğlu dün yaptığı yeni açıklamada ise, “Biz şu anda fitreye muhtaç hale gelen en az 6 milyon asgari ücretli ile ittifak yapacağız. Geçimini sağlayamayan memur ve emekli ile ittifak yağacağız” dedi.

SEÇİMLERİ KAZANMANIN YOLU İTTİFAK

HDP, CHP, SP ve İYİ Parti merkezli yürüyen ittifak tartışmalarında zaman zaman adı geçse de ittifak görüşmeleri HDP dışında sürdürülüyor. Bu tartışmaları Mezopotamya ajansına değerlendiren siyaset bilimci Prof. Dr. Doğu Ergil, mevcut koşullarda en azından Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmanın tek yolunun ittifak olduğuna işaret etti. AKP-MHP ittifakına karşı bir ittifak gerektiğinin altını çizen Ergil, ittifak olmazsa seçimin kazanılamayacağını söyledi. Yerel seçimlerde ittifak yapmanın önemine vurgu yapan Ergil, “Yerel seçimlerde küçük partilerle ittifak yapılarak ortak adaylar çıkarılabilir. Elde edilecek başarılar muhalefet için ciddi bir moral olur” şeklinde konuştu. Ergil, cumhurbaşkanlığı için ortak aday vurgusu yaptı ve kurulacak olan ittifakların mutlaka ilkeler üzerinde şekillenmesi gerektiğini söyledi.

‘MUHALEFET BİRLİKTE HAREKET EDEBİLMELİ’

Muhalefetin bunu sağlamak dışında başka bir şansı olmadığının altını çizen Ergil, “Örneğin ’90’larda Ankara’da iki sol parti yarışmıştı ikisi de kaybetti. Muhalefet böyle bir ittifak sağlayamazsa, birlikte hareket edemezse Türkiye’deki durum da giderek daha da ağırlaşacak” dedi. Ergil, HDP’nin ittifak arayışlarının dışında tutulmasını da değerlendirerek, “HDP maalesef kriminal hale getirildi, bir suçlular partisi haline getirildi. Kürt meselesi de tamamıyla bir asayiş sorununa dönüştürüldü. Ne yazık ki HDP Meclisin ikinci büyük muhalefet partisi olmasına rağmen, yokmuş gibi bu ittifak arayışlarında hiç adı geçmiyor” diye konuştu. Ergil, bunun nedeni olarak da, “HDP ile birlikte görülenin seçim kaybedeceği korkusu yaşıyor böyle bir algı oluşturuldu” tespitine dayandırdı.

Ergil, yapılacak bir cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin olası beklentilerini de sıralayarak, “Eğer ‘Cumhur İttifakı’nın karşısında geniş cepheli bir demokratik ittifak kurulur ve bu da ilkeler üzerinde kurulabilirse o zaman tablo değişir” diye konuştu.

(HABER MERKEZİ)

CHP’Lİ SAĞLAR: BARIŞ İSTEYENLER, EŞİTLİK İSTEYENLER BİR ARAYA GELMELİ

CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz ile birlikte Diyarbakır’da esnaf ziyareti yapan CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar da ittifak tartışmalarına ilişkin konuştu.

Sağlar, “AKP MHP şer ittifakı, ikisinin de anlayışı memleketi baskıyla yönetmek. Onun haricinde ki bütün partilerin bir araya gelmesi gerekiyor. ‘Tek adam rejimine’ karşı olan ve varlık nedeni demokratik parlamenter sistem olan bütün partilerin bir araya gelmesi gerekiyor. Çünkü bu parti seçimi olmayacak cumhurbaşkanı seçimi olacak. Sadece sermayenin güçlenmesini isteyen, kendilerinden olmayanı yok etmeye çalışan insanlarla onların karşısında demokrasi isteyen, mağdurdan yana olan, eşitlik isteyen, barış isteyen partiler de bunlar karşısında bir araya gelecektir. AKP ve MHP ittifakının Kürt sorununu bırakın Kürtleri farklılıkları kabul eden bir anlayışları yok. Bu ittifak şer ittifakı, barış bunların içinde yok. Biz CHP olarak her siyasi partiyle yan yana geliriz yüzde 51’i sağlamak istiyoruz çünkü” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 21:28

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