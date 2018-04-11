MHP'li belediye başkanı: AKP’liler hizmeti engelliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin MHP'li Başkanı Cengiz Ergün 'AKP’liler hizmeti engelliyor. Hukuka aykırı davranıyor' dedi.

AKP ve MHP arasında kurulan ‘Cumhur İttifakı’nda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesinin “borçlanma yetkisi" ve "komisyona gitmesi” AKP’li üyelerin oylarıyla reddedilince bir açıklama yayımlayan MHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün “AKP’liler hizmeti engelliyor. Hukuka aykırı davranıyor” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sayfasından yayınlanan açıklamada, “Manisa Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısında AK Parti Grubu’nun hukuka aykırı kararları gündeme damga vurdu. Yasa gereği alınmış olan borçlanma yetkisinin güncellenmesi ile ilgili maddeyi Plan ve Bütçe Komisyonuna göndermesi gereken AK Parti grubu, hem yetkiyi, hem de söz konusu maddelerin komisyona gitmesini reddetti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 97 mahallenin acil altyapı ve içme suyu beklediğini, asfalt, Irlamaz, Manisa Prime, elektrikli otobüsler gibi çok sayıda hizmetin yapılmasına engel olunduğuna dikkat çekti” denildi.

İçişleri Bakanlığının geçtiğimiz yıl onaylanan borçlanma talebini hâlâ yerine getirmediğini de açıklayan Başkan Ergün, “İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürü beni arayarak Meclisin 200 milyon olarak vermiş olduğu borçlanma yetkisinin 100 milyon olarak onaylandığını söyledi. Tarih 05.09.2017. O zamandan beri bu yerine getirilmedi. Bunu Manisalılar bilsin. Bunun yanında Manisa Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu yatırımlar kavşaklar, gençlik merkezleri, Irlamaz, Alaşehir gibi, elektrikli otobüslerin ihalesi gibi geçen yıl almış olduğumuz bu borçlanma yetkisini kullanmadığımız için yeniden getirdik. İller Bankasından bunları alamazsak, dış borçlanma yetkisi talebimizdir bu. Bunu 1 ay ötelersek, bunu vebali AK Parti grubuna kalır” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 21:01

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