‘İş bulsam gece de çalışacağım’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2017 yılı verilerine göre, ülkede 5 milyon 800 bin kişi asgari ücretle geçinmeye çalışıyor.

Batman’da, İpragaz Mahallesi’nde bulunan Keresteciler Sitesinde çalışan Murat Yıldız isimli işçi, işsizlik nedeniyle düşük ücrete çalışmak zorunda bırakıldıklarını belirterek, geçimini sağlayabilmek için iş bulması durumunda gece de çalışacağını söyledi.

SİGORTA YOK

16 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Murat Yıldız, günde ortalama 10-11 saat çalışması karşılığında yol ve yemek ücreti dahil 1500 TL kazanabildiğini belirtti. Aldığı bu ücretle geçinemediğini söyleyen Yıldız, “Sabah saat 8’de işe başlayıp, akşam 6-7’ye kadar çalışıyorum. Ayda 1500 TL’ye ve sigortasız çalışıyorum. 4 çocuğum var ve bunlardan ikisi okuyor. Hepsi bir yana ayda 450 TL kira ödüyorum. Batman’da işsizlik olduğu için çalışan herkes bu maaşa katlanmak zorunda kalıyor. Bu ücret yetiyor mu? Bugün domatesin kilosu 3 TL. Dört çocuk var, ev kira sadece domatesten hesap edin… Ben soruyorum ayda 1500 TL yetiyor mu?” diye sordu.

‘TEK İŞLE GEÇİNMEK MÜMKÜN DEĞİL’

“Ne yapalım, mecburuz çalışmaya burada” diyen Yıldız, “Nereye gitsek aynı. Kentte bugün işçiler maaşım 300 TL az olsun yeter ki sigortam olsun istiyor. Batman’ın gerçekliği budur. Çünkü sigorta bizim güvencemiz. Batman’da çalışma koşulları çok ağır. Ayda sadece 105 TL yol ücreti ödüyorum. Hadi asgari ücret aldık diyelim bize yetecek mi? Bırakın asgari ücreti biz asgari ücret dahi almıyoruz. Ben iş bulsam gece de çalışacağım. Batman’da tek işte çalışarak ev geçindirmek mümkün değil” diye konuştu. (Batman/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 18:52

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