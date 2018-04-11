Hakkari’nin en verimli yaylaları yasaklı

Hakkari’de onlarca yayla ve meraya yıllardır yasaklar nedeniyle çıkılamıyor. Yaylacılar, yasakların bir an önce kaldırılmasını istedi.

Hakkari’deki en verimli onlarca yayla ve mera yıllardır yasaklı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yayla yasakları kalkacak” açıklamasının üzerinden 2 ay geçmesine rağmen yayla yasaklarının kaldırılması yerine yeni yasaklar eklendi. MA’dan Hamza Gündüz’ün haberine göre; “özel güvenlik bölgesi” nedeniyle yasaklanan yaylalara çıkamayan köylüler, bir an önce verimli yaylalarına kavuşmak istiyor.

‘BÜYÜK ZORLUKLAR ÇEKİYORUZ’

Hakkari’ye yaptığı ziyarette Yayla ve meraların köylülerin kullanımına açılacağını söyleyen Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözlerinde durmasını isteyen Hakkarili Hatun Yiğit, her yıl yasaklar nedeniyle çok büyük zorluklar çektiklerini belirterek, bu yıl aynı zorlukları yaşamak istemediğini söyledi. Yiğit, “Geçen yıl gibi bizleri bu dere boylarına mahkum etmesinler. Yaylalar yasaklı olduğu için her sabah hayvanlarımızı kayalık bölgelere götürüyoruz. Yazın dere boyları çok sıcak oluyor ve hayvanlarımız hasta oluyor. Bu yüzden yasakların kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

‘SÖZLERİN TUTULMASINI İSTİYORUZ’

Köyde tek geçim kaynakların küçükbaş hayvancılık olduğunu ve başka da bir iş yapamadıklarını belirten Übeyit Yiğit ise, “Yasakların kaldırılacağını söylemişlerdi ama halen bırakın yaylaları, yayla yollarımız bile yasak. Bizim güzel ve verimli yaylalarımız var ve artık bu yaylalarımıza çıkmak istiyoruz. Bu vadiler çok sıcak ve hayvanların besleneceği yerler değil. Bizim bir an önce çevredeki meralara ardından da yaylalara çıkmamız lazım. Şimdilik hayvanlarımızı köyün etrafındaki alanda otlatıyoruz. Kayalık olduğu için çoğu zaman hayvanlarımız yuvarlanan taşlardan ölüyor.Bu yasaklar bir an önce kalksın” dedi. (HAKKARİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 17:34

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