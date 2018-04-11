ODTÜ Emek Gençliği’nden çocuk istismarına karşı imza kampanyası

ODTÜ Emek Gençliği, artan çocuk istismarı vakalarının önlenmesi talebiyle imza kampanyası başlattı.

ODTÜ Emek Gençliği, artan çocuk istismarı vakalarının önlenmesi talebiyle “Bu imza bugün için, bu imza gelecek için” başlıklı imza kampanyası başlattı. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Psikoloji, Sosyoloji, Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinde gerçekleştirilen imza kampanyasına 504 öğrenci destek verdi. Toplanan imzalar, ODTÜ PTT şubesinden Meclis Başkanlığı’na gönderildi. İmza metninde, eğitimin parasız ve ulaşılabilir olması, çocukların dernek ve sıbyan mekteplerine mahkûm edilmemesi, her çocuğa yaşına uygun cinsel sağlık eğitimi verilmesi, evlilik yaşının 18 olarak korunması, çocuğa yönelik cinsel istismar suçlarında iyi hal indiriminin kaldırılması, mağduriyetlerin etkisinin azaltılması için yaygın ve ulaşılabilir merkezlerin açılması ve eğitim, sağlık, yargı ve kolluk görevlilerine zorunlu özel eğitim programları uygulanması talep edildi.

ODTÜ Emek Gençliği adına gazetemize konuşan Eda Başoğlu, geçtiğimiz her gün çocuk istismarındaki artışa tanık olduklarını, yılda ortalama 8 bin çocuğun istismara uğradığını ifade etti. Bu konuda kesin çözüm için, tablonun nedenlerinin araştırılması gerektiğini belirten Başoğlu, “Bu işin peşinin bırakılmaması gerekiyor.” dedi. ODTÜ’de ilk elden birkaç bölüm ve fakültede bu çalışmayı başlattıklarını ve birçok öğrenci ile konuyu tartıştıklarını söyleyen Başoğlu, ODTÜ öğrencilerinin çocuk istismarına tepkisinin büyük olduğunu ifade etti. Şimdilik 6 bölümde başlattıkları bu kampanyayı diğer bölümler ve fakültelere de taşıyacaklarını ifade eden Başoğlu, bu konuda çalışmalar yapmaya devam edeceklerini belirtti. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 17:18

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