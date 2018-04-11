‘Hükümet yeni bir kadro düzenlemesi yapmalı’

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şubenin çağrısıyla eylem yapan taşeron işçiler, hükümetin mağduriyeti giderecek yeni bir düzenleme yapmasını istedi.

Hükümetin kadro düzenlemesinin içeriğine takıldığı için İzmir Büyükşehir Belediyesinin işlerini yapan taşeron Yılda, Altaş ve Denizay şirketlerinde çalışan 400 civarında işçinin başvurusu geri çevrildi. Bunun üzerine işçiler Genel-İş İzmir 2 No’lu Şubenin çağrısıyla Konak İZSU önünde toplandı. Eyleme başvurusu kabul edilmeyen işçilerin yanı sıra İZENERJİ işçileri, DİSK, Türk-İş, KESK ve TMMOB il temsilcileri, Genel-İş Genel Merkez Yöneticisi Taner Şanlı ve Genel-İş İzmir şubelerinin yöneticileri de katıldı. Açıklamada “Kölelik sistemine hayır. Kadro İstiyoruz” ve “Kadro hakkımı elimden alma. koşulsuz, şartsız, herkese kadro” yazan pankartlar açıldı. Açıklamada “Hükümet yasanı al başına çal” ve “Direne direne kazanacağız” sloganları atıldı.

Burada konuşan Şube Başkanı Arif Yıldız, hükümetin kadro düzenlemesinin, koşul, aşama ve engellemelerle dolu olduğunu belirtti. KHK’nin ilk çıktığı günden belirsizlik, kuralsızlık, keyfiliğin olduğunu ifade eden Yıldız şunları söyledi: “Kadro vaadiyle yapılan bu düzenleme, on binlerce işçiyi ve ailelerini mağdur etmiştir. Ben yaptım oldu mantığı ile 3 ayda hallederiz denilen bu düzenleme öyle görünüyor ki 3 yılda bile halledilemeyecek devasa sorunlar yaratır hale gelmiştir.”

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‘BELEDİYELER İNSİYATİF KULLANMALI’

Ülkenin dört bir yanında taşeron işçi mağduriyeti yaşandığını da ekleyen Yıldız “Bu mağduriyetlerin giderilmesinin kökten çözümü Hükümetin yeni bir düzenleme yaparak ayrımsız şartsız bütün işçilerin kadroya alınmasını sağlamasıdır. Ayrıca belediye yönetimleri kendi inisiyatif alanlarında yetkilerini sonuna kadar kullanmalı, hükümetin eşitiz, adaletsiz dayatmalarına boyun eğmemeli ve tüm işçilerin belediye şirketlerine geçişlerini sağlamalıdır” dedi.

SENDİKALARA DA ÇAĞRI

Hükümetin kadro düzenlemesinin neden olduğu işsizliğe ve hak ihlallerine karşı ses çıkarmayan sendikalara da birlikte mücadele çağrısı yapan Yıldız devam etti: “Bizler sendikacıysak sınıfı, işçileri temsil ediyoruz, etmek zorundayız. Yok eğer böyle bir kaygınız, derdiniz yok ise o zaman derhal o koltukları bırakın, boşuna işgal etmeyin. O koltukları gerçek sahiplerine, yani işçilere teslim edin.”

Açıklama 1 Mayıs’a çağrı ile sonlandırıldı. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 17:00

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