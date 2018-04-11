Metrobüste tacize 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Metrobüste iki üniversite öğrencisini taciz ettiği için yargılanan Aydoğan Ş.'ye, toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İstanbul’da 1 Ocak’ta metrobüste iki üniversite öğrencisini taciz eden 52 yaşındaki Aydoğan Ş., "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan yargılandığı davanın karar duruşması İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu yargılanan Aydoğan Ş. ile mağdur öğrencilerden 19 yaşındaki C.K. hazır bulundu. Mağdur öğrenci A.A. ise duruşmaya katılmadı. Sanık Aydoğan Ş. son savunmasında, "45 yıldır İstanbul'a yaşıyorum. Mesleğim gereği toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Böyle bir şey yapmadım. Müştekiler kendi kafalarına göre konuşuyor. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

MAĞDUR ŞİKAYETÇİ OLDU

Daha sonra söz alan mağdur C.K., "Final haftamdı kütüphanede ders çalıştıktan sonra eve dönüş yapmak için Uzunçayır metrobüsünü kullandım. Bu sırada metrobüste sanık bana yaklaşmaya başladı" dedi. Sanığın kendisini taciz ettiğini belirten C.K., araç içerisinde ileri gittiğini ve bu sırada sanığın başka bir kişiyi taciz ettiğini fark etmesi üzerine bağırdığını söyledi. C.K., ardından da güvenliğin olaya müdahale ettiğini ifade etti.

HER İKİ EYLEM İÇİN AYRI AYRI 3 YIL 9'AR AY CEZA

Mahkeme, sanığın üzerine atılı "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirtti. Kararda, sanığın toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamın sağladığı kolaylıktan faydalanarak bu suçu işlemesi nedeniyle cezada artırım uygulandı. Mahkeme, iki ayrı eylemden 3 yıl 9'ar ay hapis olmak üzere toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık hakkında verdiği cezayı da ertelemedi.

DURUŞMA SONUNDA ARBEDE ÇIKTI

Duruşma sonrasında sanık yakınları mağdur öğrencilerden birine tükürünce mahkeme salonu önünde arbede çıktı. Taraflar arasındaki arbede özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle son buldu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 15:50

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