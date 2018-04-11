Direnişteki Ege Üniversitesi işçilerine ziyaretler sürüyor

Direnişteki Ege Üniversitesi işçilerini ziyaret eden Genel-İş 6 No’lu Şube ve Emek Partisi üyeleri destek mesajlarını iletti.

1 Nisan gecesi yayımlanan liste ile güvenlik soruşturmaları gerekçe gösterilerek işten çıkarılan Ege Üniversitesinde çalışan Genel-İş üyesi işçilerin Rektörlük önünde başlatmış olduğu oturma eylemi devam ediyor. Oturma eylemine, işten çıkarılan Hak-İş’e bağlı sendikalara üye bazı işçiler ve işçilerin aileleri destek veriyor.

KHK mağduru Ege Üniversitesi işçilerine destek ziyaretleri de başladı. İşçileri bugün Bayraklı Belediyesinde örgütlü Genel-İş İzmir 6 No’lu Şube yöneticileri ve işyeri temsilcileri ve Emek Partisi İl Başkanı Emine Uyar ve Bornova İlçe Örgütü üyeleri ziyaret etti.

‘KADINLARIN ÖNCÜLÜĞÜNDE KAZANILACAK’

Genel-İş 6 No’lu Şube Başkanı Emine Yılmaz, direnişteki kadınların çoğunluğuna dikkat çekerek “Direnen kadınları gördükçe daha çok onur ve gurur duyuyorum. Evinize ekmek götürüyorsunuz, çocuklarınıza bakıyorsunuz, kadın olarak yükleriniz daha fazla. Bu direnişi de kadınların öncülük yaparak kazanacaklarını düşünüyorum. Hükümetin, biz kadınları köleleştirme ve eve tıkma politikalarının olduğunu görüyoruz. Çıkarılan işçilerin çoğu kadın çünkü evlerine gönderilmeli ve ses çıkarmamalı. Biz kadınlar olarak, yaşam, özgürlük ve ekmek için sokaklarda olmalıyız. Genel İş Sendikası olarak yapılması gereken ne varsa yapmak zorundayız ve yapacağız da. Bu direnişi sonuna kadar götüreceğiz ve her platforma taşıyacağız” dedi.

‘ÜSTESİNDEN BİR ARADA DURARAK GELEBİLİRİZ’

Emek Partisi İl Başkanı Emine Uyar da yaklaşık iki yıldır devam eden OHAL’e değinerek şunları söyledi: “Ülkeyi iki yıldır olağan koşullarda yönetemiyorlar, baskı ile zorla yönetmeye çalışıyorlar. Sizlerin işlerinizden olmanız da bunun bir parçası. Haksız, hukuksuz, bir şekilde işten attılar sizi. ‘Kadroya geçirileceksiniz’ dendi, bu sizde bir umut yarattı, daha güzel bir hayatım olacak diye sevindiniz ama güvenlik ve arşiv deyip sizleri işten çıkardılar. Sizlere kendinizi savunma hakkı vermediler. Bunun için KHK ile getirdiler. Şimdi insanları ayrıştırıyorlar, kutuplaştırıyorlar. Buna göre iş veriyorlar. Bizlerin yapması gereken burada olduğumuz gibi bir arada durmak. Bunların üstesinden, işyerlerinde, sokakta, okullarda hakkımızı arayarak birlikte geleceğiz. Haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan hiç bir arkadaşımız kendini yalnız hissetmemeli ve örgütlü davranmalı. O yüzden bu birlikteliğimizi, dayanışmamızı sürdüreceğiz.” (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 14:17

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