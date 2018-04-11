‘İTO seçimlerinde trafoya kedi girmez’

İstanbul Tabip Odasının iki yılda bir yapılan yönetim kurulu seçimleri, 15 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.

İstanbul Tabip Odasının (İTO) pazar günü yapılacak seçimli genel kurulu öncesi Demokratik Katılım Grubu, havuz medyası tarafından hedef gösterilmelerine tepki göstererek, “İstanbul Tabip Odası seçimlerinde trafoya kedi girmez” dedi.

İTO’nun iki yılda bir yapılan yönetim kurulu seçimleri, 15 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Cağaloğlu’da bulunan İstanbul Tabip Odasında yapılan açıklamada “İstanbul Tabip Odası seçimlerinde trafoya kedi girmez” pankartı asıldı.

Demokratik Katılım Grubu adına açıklamayı Dr. Osman Öztürk, görevlerinin tüm yurttaşlara eşit, ücretsiz, nitelikli, çağdaş bir sağlık hizmeti sağlamak için çalışmak olduğunu belirterek, 30 yıllık mücadele birikimleriyle seçimlere aday olduklarını söyledi. Öztürk, “Demokratik Katılım Grubu üyeleri haftalardır İstanbul’un devlet, üniversite ve özel bütün hastanelerini, aile sağlığı merkezlerini, tıp merkezlerini ziyaret ediyor, meslektaşlarımızla buluşup onları seçime davet ediyoruz” dedi.

SEÇİMLER AÇIK, ŞEFFAF YAPILIYOR

Seçimlerin açık, şeffaf ve demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini belirten Öztürk, “Yandaş medyadaki kalemlere İstanbul Tabip Odası seçimlerinde hayatta olmayan hekimlerin yerine oy kullandırıldığı gibi akla hayale sığmayacak yazılar yazdırılıyor, asılsız şaibeler yaparak hekimlerin oylarıyla kazanamayacağını bildikleri seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu marifetiyle galip çıkmaya çalışıyorlar” dedi. “Bizim fıtratımızda sınav sorularını çalmak, seçimlere hile karıştırmak yoktur” diyen Öztürk, 15 Nisan Pazar gerçekleştirilecek seçimli genel kurulda oylara sahip çıkma çağrısında bulundu. (İstanbul/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 13:58

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