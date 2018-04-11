İzmir'de güvenlik soruşturması bitmeyen işçiye feragatname dayatması

İzmir'de kadroya geçiş için soruşturma sonuçları henüz gelmeyen taşeron işçilere tazminatlarından vazgeçtiklerine dair feragatname dayatılıyor.

Metehan UD

İzmir

İzmir'de kadroya geçiş sürecinde henüz güvenlik ve arşiv soruşturması tamamlanmayan işçilere, işten çıkarılmaları durumunda "tazminatlarından vazgeçecekleri" yazılan bir belge imzalatılmak isteniyor. Genel-İş Avukatı İrfan Demirci, metnin KHK'ye bile aykırı olduğunu belirtti.

Kamuda ve yerel yönetimlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçiş süreciyle birlikte başlatılan güvenlik arşivi soruşturmaları henüz tamamlanmadı. Soruşturmalar, emniyet müdürlüklerince sürdürülürken 2 Nisan tarihi itibariyle işçilerin SGK'deki kayıtları, kamu işçisi ya da belediye şirketi işçisi olarak değiştirildi.

İzmir'de de soruşturması henüz tamamlanmamış işçilerin isim listeleri çalıştıkları kurumlara yollanarak feragatname niteliğinde bir tebliğ imzalamaları istendi. İmza, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne bağlı Devlet Personel Başkanlığının gönderdiği yazıya dayanılarak isteniyor.

Yazıda "Arşiv araştırması sonuçları 02.04.2018 tarihi itibariyle henüz intikal etmeyen kişiler için kadroya geçiş süresi sonrasında bu şartı taşımadıklarının sonradan anlaşılması halinde tazminatsız olarak görevlerine son verileceği hususunda yazılı şekilde bilgilendirilmeleri kaydıyla" deniliyor.

Taşerona kadro başvurusunda dikkat edilmesi gereken 10 nokta

İŞÇİLERE İMZALAMALARI İÇİN BASKI

İmzalatılmak istenen yazıya göre, güvenlik ve arşiv soruşturmaları olumsuz gelmesi durumunda işçi tazminatsız bir şekilde işten çıkarılmayı kabul etmiş sayılacak. İşçilere metni imzalamaları yönünde baskı uygulandığı, aksi durumda işten çıkarmakla tehdit edildikleri öğrenildi.

Bakanlıktan başvuru ve feragatname açıklaması

'KHK'DE BÖYLE BİR HÜKÜM YOK'

Metni Evrensel'e değerlendiren DİSK Genel-İş avukatlarından İrfan Demirci, metnin KHK'ye bile aykırı olduğunu belirterek "KHK'de güvenlik soruşturması ya da başka bir nedenle geçişi yapılmayacak işçilerin tazminatsız bir şekilde iş sözleşmesinin sona ereceğine dair bir hüküm yok. KHK, sadece yanlış bilgi verilmesi sebebiyle geçişi yapılmış işçilerin için çıkarılması durumunda tazminat ödenmez diyor" dedi.

İşçiler kadroya geçince kıdem tazminatları ne olacak?

'İŞÇİLER İTİRAZ HAKLARINA DAİR ANLAŞMA METNİNE ŞERH DÜŞEBİLİR'

Personel Daire Başkanlığının veya herhangi bir bakanlığın görüş bildirme şeklindeki bir yazısı ile kıdem tazminatı hakkının bu şekilde ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını da ifade eden Demirci şunları söyledi: İleride hukuki bir tartışma yaratılmak isteniyor. Açılacak tazminat davasında mahkemeye bu evrak sunulacak ve davanın reddedilmesi istenecek. İşçiler bu yazıyı imzalamaları için zorlanıyorsa altına 'itiraz haklarım saklıdır' diye şerh düşebilir. Şerh düşmelerine izin verilmemiş olunsa bile işçilerin feshe bağlı alacakları hukuken korunuyor.

Taşeron işçilere feragatname tuzağı!

İşçileri bütün alacaklarından feragat ettirmek istiyorlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirkete almadan feragat istedi

www.evrensel.net