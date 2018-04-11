Ankara'da gözaltına alınan 11 kişiden 10'u serbest bırakıldı

Ankara'da sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 11 kişiden 10'u serbest bırakıldı.

Ankara'da sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek ev baskını sonucu gözaltına alınan aralarında EMEP ve FKF üyelerinin de olduğu 11 kişiden 10'u, adli kontro şartı ile serbest bırakıldı. Hatay'da gözaltına alınan ABC gazetesi ve TELE 1 Televizyonu Ortadoğu temsilsici Ömer Ödemiş de tutuklama talebiyle Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Ankara'da Emek Partisi (EMEP) Ankara İl Yöneticisi Rüstem Kahraman ve Yenimahalle İlçe Yöneticisi Özlem Boyraz Özel ile birlikte Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) MYK üyesi Deniz Aydın'ın da bulunduğu 6 FKF üyesi de polis baskınıyla gözaltına alınmıştı. Gözaltıların gerekçesi ise "sosyal medya üzerinden terör propagandası yapmak" olduğu öğrenilmişti.

Gözaltına alınan diğer bir kişi de ABC gazetesi ve TELE 1 Televizyonu Ortadoğu temsilsici Ömer Ödemiş'ti. Ödemiş, tutuklama talebiyle Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. (HABER MERKEZİ)

Ankara’da sosyal medya operasyonu: 2 EMEP, 6 FKF üyesi gözaltında

Emek Partisi, yöneticilerinin serbest bırakılmasını istedi

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 12:09

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