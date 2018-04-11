Rusya: ABD, Suriye’de Rus ordusunu vurursa karşılık veririz

Suriye'de 'kimyasal silah' iddiası sonrası ABD tehditleri sürerken, Rusya'dan 'Karşılık veririz' şeklinde açıklama geldi.

Rusya Federasyon Konseyi Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Yevgeniy Serebrennikov, ABD’nin Suriye’de Rus ordusunu vurması halinde “derhal karşılık vereceklerini” söyledi.

Sputnik’e konuşan Serebrennikov, ABD’nin Duma kentinde yaşandığı iddia edilen ve Suriye ordusunun sorumlu tutulduğu kimyasal saldırı sebebiyle hava operasyonu düzenlemesi beklendiği için ülkedeki Rus üslerinin ve askerlerinin sıkı bir şekilde korunduğunu belirtti.

Serebrennikov “Daha önce Savunma Bakanlığımızın da belirttiği gibi, Hmeymim ve Tartus’taki Rus askeri üsleri sıkı bir koruma altında. ABD’nin olası bir hava saldırısı durumunda askerlerimizin hayatları tehlikede olmayacak. ABD’nin bunu anladığını düşünüyorum. Böyle bir şeye izin vermeyeceğiz, zira aksi takdirde Rusya olarak derhal yanıt vereceğiz. Rusya Genelkurmay Başkanlığı da bunu belirtti” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta Duma’da yaşandığı belirtilen klorin saldırısında 70 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülüyor. ABD’nin Şam yönetimini suçladığı saldırı sonrası Donald Trump, Suriye konusunda önemli kararlar alacaklarını belirtmişti. ABD ve Rusya'nın olaya dair Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu farklı içerikteki tasarılar kabul edilmedi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 10:57

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