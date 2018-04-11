Dolar 4,1200, avro 5,0950 liradan güne başladı -11 Nisan 2018
11 Nisan 2018 09:02
Dolar, 4.1200'ü aşarak rekor kırarken, avro 5.0950 seviyesini aştı. Sterlin/TL ise 5.86 zirvesine ulaştı.
İstanbul serbest piyasada dolar 4,1200 liradan, avro 5,0950 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,1180 liradan alınan dolar, 4,1200 liradan satılıyor. 5,0930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,0950 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,1340 lira, avronun satış fiyatı ise 5,1130 lira olmuştu. (AA)Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 09:05
www.evrensel.net