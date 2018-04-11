Motorine 17 kuruş zam geliyor -11 Nisan 2018

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, 12 Nisan'dan itibaren 17 kuruş zam geleceğini duyurdu.

Motorine 12 Nisan gece yarısından itibaren 17 kuruş zam gelecek. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "12.04.2018 perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 17 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor" denildi.

Beklenen zammın ardından motorin litre satış fiyatları İstanbul'da ortalama 5.27'den 5.44 liraya, Ankara'da 5.33'dan 5.47'ye, İzmir'de de 5.34'ten 5.51 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatlarına en son zam 26 Mart'ta gelmiş ve fiyatlar 12 kuruş artmıştı. Yapılan zam sonrası doğu illerinde benzinin litre fiyatı 6 lira üzerine çıkarken İstanbul'da fiyatlar 5.93 TL olmuştu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 09:01

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