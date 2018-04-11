Bayraklı'da kamu arazisine ticari gökdelen

İzmir Bayraklı'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bulunduğu arazi, 3 gökdelen dikilmesi için ihaleye açılıyor. 1 gökdelen yapan şirkete verilecek.

Metehan UD

İzmir

İzmir’de inşaat merkezli sermaye gruplarının çekim merkezi olan ve her geçen gün yeni bir gökdelenin yükseldiği Bayraklı’da, hızını alamayan devlet kamu arazisini de ranta açtı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Salhane bölgesinde bulunan il müdürlüğüne ait hizmet binası ile ilçe kaymakamlığı için yapılması planlanan bina için ihaleye çıkıldı.

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığınca, yayınlanan ilana göre, toplam 10 bin 399 metrekareyi bulan alanda üç ayrı gökdelen inşa edilecek. Kat karşılığı çıkılacak ihalede kaymakamlık ve il müdürlüğünün yapım giderlerine karşılık ticari amaçla kullanılacak üçüncü gökdelen ise ihaleyi alan firmaya kalacak. Yoğunluğu 8 kat artırılan alanda devlet yüzde 54 oranında pay alacak, arazinin yüzde 46’sı da yüklenici firmanın olacak. 24 milyon 958 bin lira geçici teminat bedeli belirlenen kat karşılığı inşaat ihalesi 24 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak.

İMAR, TİCARİ KONUTA İZİN VERMİYOR

Ancak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bulunduğu alan hali hazırdaki 1/1000’lik imar planlarında resmi kurum olarak yer alıyor ve bundan dolayı bu alanda ticari bir konutun yükselmesi mümkün görünmüyor. Bakanlığın önümüzdeki günlerde alana ilişkin yeni bir plan hazırlaması bekleniyor.

‘RESMİ PLAN YOKKEN NASIL İHALEYE ÇIKILIYOR’

İhaleyi gazetemize değerlendiren Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol, ‘İhaleye konu resmi bir imar planı yokken nasıl ihaleye çıkılıyor?’ sorusunu sordu.

Resmi tesis alanına ilişkin bu şekilde ihaleye çıkılmasının endişe uyandırdığını belirten Şenyol “İhalenin imar planlarına uygun şekilde yapılması gerekiyor. Çıkan haberlere göre ihaleyi alan firmaya yapım bedeli karşılığı olarak alan ticari yapılaşmaya açılacak ancak yürürlükte plana göre böyle bir fonksiyon yok” dedi.

‘KAMU ZARARI OLUŞACAKTIR’

Sürecin mevzuatlara aykırı olduğunu da ekleyen Şenyol şunları söyledi:

“Yönetmeliklerde de resmi kurum alanlarının planlarında değişiklik yapılacaksa aynı bölgede eş değerinde bir alanın tariflenme zorunluluğu var. Bu yeni kent merkezi planlarını değiştirecek ve yoğunluğunu artıracak. Konunun takipçisiyiz. Aynı zamanda mülkiyeti kamuya ait olan bir yerin eğer söz konusu ihale için plan değişikliği yapılacaksa mülkiyetin de bir kısmının özel şahsa satılması da gündeme gelecektir. Bu durum kamu zararı oluşturacaktır. Aynı zamanda kısıtlı olan kamu alanlarının kentin ihtiyacı olan kamusal kullanımlar için kullanılması gerekmektedir.”

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 01:57

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