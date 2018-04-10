'Rusya, Suriye'de ABD'ye karşı önlem almaya başladı' iddiası

ABD basını, Rusya'nın birkaç haftadır Suriye'de ABD'ye karşı önlem almaya başladığını öne sürdü.

ABD merkezli NBC News, Rusya'ya bağlı güçlerin birkaç hafta önce ABD'ye ait insansız hava araçlarına sinyal gitmesini jammer yardımıyla engellemeye başladığını öne sürdü.

NBC News, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Rusya'nın bu hamlesinin nedeninin, son haftalarda Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddiaların artması ve ABD'nin buna karşılık vereceği endişesi olduğu öne sürüldü.

Haberde, Rusya'nın bu yolla ABD'nin Suriye'deki birçok askeri operasyonunu engellediği bilgisine yer verildi.

Pentagon sözcüsü ise askeri operasyonların güvenliği nedeniyle jammerların insansız hava araçlarının düşmesine neden olup olmadığıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Nisan 2018 00:06

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