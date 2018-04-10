Bitlis’te 1 asker hayatını kaybetti
Bitlis kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infiak etmesi sonucu 1 asker hayatını kaybetti.
Bitlis kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında Bitlis-Diyarbakır Karayoluna önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu 1 asker hayatını kaybetti.
DHA'nın aktardığına göre olay, akşam saatlerinde Bitlis-Diyarbakır Karayolu üzerinde bulunan Karınca Karakolu yakınındaki kırsal alanda meydana geldi. Operasyona çıkan askerlerin geçişi sırasında önceden araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcı inflak etti. Patlayıcının inflak etmesi sonucu 1 asker hayatını kaybetti.
Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken, hayatını kaybeden askerin cenazesi otopsi için Muş’a gönderildi. Cenazenin sabah saatlerinde Muş’ta düzenlenecek törenin ardından memleketine gönderileceği belirtildi. (HABER MERKEZİ)Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 23:52
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