Bitlis’te 1 asker hayatını kaybetti

Bitlis kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infiak etmesi sonucu 1 asker hayatını kaybetti.

Bitlis kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında Bitlis-Diyarbakır Karayoluna önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu 1 asker hayatını kaybetti.

DHA'nın aktardığına göre olay, akşam saatlerinde Bitlis-Diyarbakır Karayolu üzerinde bulunan Karınca Karakolu yakınındaki kırsal alanda meydana geldi. Operasyona çıkan askerlerin geçişi sırasında önceden araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcı inflak etti. Patlayıcının inflak etmesi sonucu 1 asker hayatını kaybetti.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken, hayatını kaybeden askerin cenazesi otopsi için Muş’a gönderildi. Cenazenin sabah saatlerinde Muş’ta düzenlenecek törenin ardından memleketine gönderileceği belirtildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 23:52

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