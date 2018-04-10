Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Donald Trump’ın İç Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert'ın istifa ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İç Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert istifa etti. İstifayı Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders duyurdu.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre Sanders yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın Bossert’a “ülkenin emniyeti ve güvenliğine olan bağlılığından dolayı minnettar olduğunu” kaydetti.

Açıklamada, “Tom, Amerika’yı terör tehditlerinden korumada, siber savunmamızı güçlendirmede ve eşi görülmemiş doğal felaketler dizisine karşılık vermede Beyaz Saray’ın çabalarına öncülük etti. Başkan Trump, Bossert’a vatansever hizmetleri için teşekkür ediyor ve başarılar diliyor” ifadeleri kullanıldı.

Bossett'ın, ülkeyi "terör" ve "siber tehditler"e karşı korumada Beyaz Saray’daki kilit isimlerden biri olduğu söyleniyor. Bossert'ın geçen yıl Teksas, Florida ve Porto Riko’daki kasırga felaketleri sonrasında aldığı önlemlerde dikkat çekici katkıları oduğu belirtiliyor.

İstifa, Trump’ın yeni ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’un göreve başlamasının bir gün sonra geldi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 21:15

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