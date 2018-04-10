ABD birlikleri Meksika sınırında//

ABD’nin Arizona eyaletinde görev yapan ulusal muhafız birlikleri Meksika sınırına gönderildi.

ABD’nin Arizona eyaletinde görev yapan ulusal muhafız birlikleri güney sınırının güvenliğini sağlamak gerekçesiyle Meksika sınırına gönderildi. Dün günü açıklanan karar nedeniyle 225 askerin eyaletin güney sınırına yerleştirileceği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Meksika sınırındaki güvenliği artırmak amacıyla “Yakala ve serbest bırak” olarak bilinen uygulamanın durdurulmasıyla gözaltına alınan göçmenlerin tutuklu olarak yargılanmasını sağlayan tüzüğün kaldırılmasını istemişti. ABD Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi’nin verilerine göre 2017’de Meksika sınırından ABD’ye geçmeye çalışan 303 bin 916 kişi yakalandı. Ekim-Mart ayları arasında geçmeye çalışanların sayısı ise 173 bin 599 oldu.

ABD Lideri Donald Trump, Suriye’de bulunan 2 bin Amerikan askerini de Meksika sınırına getirmek istediğini söylemişti. (DIŞ HABERLER)



Fotoğraf: Staff Sgt. Brian Barbour/US ARMY (Public Domain)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 20:19

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