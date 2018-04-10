KYK çalışanı kadro beklerken işten atıldı//

Rize’de Kredi ve Yurtlar Kurumu çalışanı kadro beklerken işten atıldı. Adana'da da işsiz kalan taşeron işçiler belediyeye itirazda bulundu.

Gençağa KARAFAZLI

Rize

Çalışma Bakanlığınca taşeron işçisi olarak çalışanlara kadro verileceğinin açıklanmasıyla sevinç yaşayan işçilerin bir kısmı kadro alırken, bir kısmı ise işlerini de kaybetti; üstelik tazminatlarını da alamıyor.

Rize’de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Çalışanı Hayrettin Varlı da hükümetin taşeron işçisini kadroya alacağının açıklanmasıyla önce sevince kapılıp, daha sonra hayal kırıklığı yaşayanlardan. Emeklilik hakkı kazanmış olduğu için kadro alamadığını söyleyen Hayrettin Varlı, kadro alamayanların tazminatlarının da ödenmediğini belirterek, mağdur olduğunu ifade etti.

Emekliliği gelenlerin ve güvenlik soruşturmasına takılarak kadro alamayanlara kıdem tazminatı da ödenmediğini belirten Varlı, yasa koyuculardan bu haksızlığı gidermelerini istedi.

GERİ DÖNMEK İSTİYORLAR

Adana’ya bağlı Ceyhan Belediyesinde çalışırken güvenlik soruşturması sonrası işsiz kalan taşeron işçiler belediyeye itirazda bulundu. Ceyhan Belediyesinde işsiz kalan 16 taşeron işçisi için örgütlü oldukları Kamu İşçi Sen Genel Başkanı Ali Dinçer, daha önce bireysel olarak üyelerinin itiraz dilekçesi verdiğini belirterek Ataşehir Belediyesinde 109 taşeron işçinin geri dönmesinin emsal olması gerektiğini belirterek işe geri dönmek istediklerini ifade etti. KHK uygulama tebliğine göre sadece arşiv taramasından geçmeleri gerektiğini dile getiren Dinçer, “Güvenlik soruşturmasından geçmemiz gerekmiyor. Bu yüzden güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek verilen karar yok hükmündedir” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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