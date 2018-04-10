Emeklilerin 'insanca bir yaşam' talebi dikkate alınsın//

DİSK Çukurova Bölge Temsilciliği ve Tüm Emekliler Sendikası, DİSK-AR'ın 'Türkiye’de Emeklilerin Durumu' raporuna ilişkin basın açıklaması yaptı.

DİSK Çukurova Bölge Temsilciliği ve Tüm Emekliler Sendikası, DİSK-AR tarafından hazırlanan “Türkiye’de Emeklilerin Durumu” raporuna ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda emeklilerin yaşadıkları ekonomik sıkıntılar, emekli aylıklarının büyüme ve asgari ücret karşısındaki durumu ve çalışan emekliler konuları ele alındı. Basın metnini DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi Hüseyin Yaşar Gündoğdu'nun okuduğu açıklamaya çok sayıda Emekli-Sen üyesi, demokratik kitle örgütü temsilcisi, dernek ve siyasi parti üyesi katıldı.

Gündoğdu, Türkiye'de 12 milyondan fazla emekli bulunduğunu belirterek "Ücretli çalışan sayısının 18 milyon civarında olduğu düşünülecek olursa emeklilerin ne kadar önemli bir toplumsal grup olduğu görülecektir" dedi.

8 milyonu aşkın yaşlılık aylığı alan emekli ve 4 milyon civarında hak sahibiyle birlikte emeklilerin ciddi geçim sıkıntıları yaşadığını belirten Gündoğdu, emeklilerin kendi kaderleri hakkında söz sahibi olmadığını belirtti.

'HAK GASPLARI ARTTI'

2000’li yıllarla birlikte emeklilerin pek çok hak gaspına uğradığını ve emekli aylık ücretlerinin asgari ücretin de altına düştüğünü belirten Gündoğdu, "2008 yılında yürürlüğe giren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, çalışanların yanında emeklileri de oldukça olumsuz etkiledi. Emekliliğe erişim hakkı 2008 yılından sonra daha da zorlaştı, emeklilik yaşı yükseldi, emekli aylığı elde etme koşulları zorlaştı ve emekli aylıkları düşmeye başladı" dedi.

Emeklilik yaşının yükseltilmesi ve ortalama olarak bakıldığında ülkedeki emeklilerin yüzde 71’inin 56 ve daha yüksek yaşta olduğunu belirten Gündoğdu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi. Gündoğdu, "Çalışan veya iş arayan emekli sayısı da hızla artmakta. 2003 yılında 1,5 milyon olan bu sayı 2017 itibariye 4 milyonu aştı" dedi.

Bu sorunların çözümü için Tüm Emekli Sendikası’nın önerilerini sıralayan Gündoğdu, ‘’ Emekli ücretlerinin alt sınırı asgari ücret olmalı, emeklilerin sendikalaşması önündeki engeller kaldırılmalı ve bu konudaki çalışmalar emekli sendikaları ile birlikte yapılmalı’’ ifadelerini kullandı.

(Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 19:37

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