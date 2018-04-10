ODTÜ'den öğrencilere 8 Mart uyarısı!

Daha önce de etkinlikleri engellenmek istenen ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu, 8 Mart yürüyüşü nedeniyle uyarı cezası aldı.

ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu'nun etkinliklerine yönelik çeşitli müdahalelerin ardından şimdi de 8 Mart gece yürüyüşüne yönelik yazılı uyarı cezası verildi.

Öğrenci İşleri Dairesi tarafından gönderilen uyarı metninde “08 Mart 2018 tarihinde saat 19.00 civarında 5. yurt kantininde toplanan Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Topluluğu üyesi... grubun izinsiz olarak yürüyüş düzenlemesi iddiası ile ilgili olarak İç Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen tutanak nedeniyle uyarılmanıza karar verilmiştir” denildi.

'ÇOK YAYMAYIN' DİYE TEMBİHLEDİLER

Daha önce de aynı topluluğun “Osmanlı’dan Bugüne Türkiye’de Kadın Mücadelesi” paneli iptal edilmek istenmişti. Topluluğun başka bir paneli ise isminde “trans” kelimesi geçiyor diye “sakıncalı” bulundu. Öğrenciler “trans” kelimesinin geçmediği yeni bir başvuru sonucu paneli gerçekleştirebildiler. Ancak buna rağmen öğrencilere etkinliği çok yaymaları “tembihlendi”.

TOPLULUK TEPKİ GÖSTERDİ

Son olarak 8 Mart Yürüyüşü izinsiz denilerek, öğrencilerin savunmasını dahi almadan uyarı cezası verilmesine tepki gösteren ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu konuya ilişkin açıklama yaptı.

Öncelikle toplukluğun isminin Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu olduğu belirtilen açıklamada, “Topluluğumuzun isminden bile bihaber olan üniversite yönetimi, öncelikle uyarı gönderdiği toplulukların isimlerini öğrenmelidir” denildi.

Gerçekleşen yürüyüşün yıllardır üniversite içerisinde cinsiyet ayrımcılığına uğrayan bireylerin eşitsizliğe karşı yapılan bir yürüyüş olduğu ifade edilen açıklamada, bu tutumun üniversitenin eşitlikçi ve özgürlükçü yapısını baskı altına almaya yönelik olduğunun altı çizildi.

Ayrıca yürüyüşün Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu’nun düzenlediği bir yürüyüş olmadığı, ODTÜ’lü Kadınlar tarafından düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, “Topluluğumuzdan arkadaşlarımızın yürüyüşe katılıp katılmadıkları, ne kadarının yürüyüşe katıldığı, yürüyüşte ne yaptıkları topluluğumuzun inisiyatifinde olan bir şey değildir. Kişilerin kendi istek ve tercihlerine bağlıdır” denildi.

Açıklamada, başta öğrenci toplulukları olmak üzere tüm ODTÜ kamuoyuna baskılara ve kısıtlamalara karşı bir arada durma ve toplulukların marjinalize edilme çabasına karşı üniversitenin her alanını canlı tartışma alanları haline getirme çağrısı yapıldı. (Ankara/EVRENSEL)

ODTÜ’de ‘Türkiye’de kadın mücadelesi’ paneli

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 18:17

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