Fransa’da laiklik tartışması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Kilise ve devlet arasındaki bağları onarmak gerektiğine dair söylemleri laiklik tartışması başlattı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Pazartesi günü Piskoposlar Birliği üyelerine yaptığı konuşmada, Kilise ve devlet arasındaki “yıpranmış” bağları “onarmak” gerektiğini ifade etmesi, Fransa’da laikliğin tehlikede olduğu tartışmasını başlattı. Birçok siyasetçi laikliğin Fransa’nın temellerinden biri olduğunu, Cumhurbaşkanı’nın yaptığının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Euronews’un haberine göre eski başbakan Manuel Valls, laikliğin Fransa ile özdeş bir ilke olduğunu söylerken, bu prensibin 1905 yılında kabul edilen ve devlet ile kilisenin ayrımını öngören yasaya dayandığını altını çizdi.

‘CUMHURBAŞKANI BEKLERKEN VAİZ BULDUK’

Fransız Sosyalist Partisi’nin (PS) yeni lideri Olivier Faure, “Laiklik bizim cevherimizdir. Bir cumhurbaşkanı bunu savunmalıdır” dedi. Konuşmasında Faure, ayrıca, cumhuriyetlerde “yasaların yerine inançların geçemeyeceğini” koruduğunu söyledi. La France Insoumise’in lideri Jean-Luc Melenchon da, Macron’u sorumsuzlukla suçlayarak, “Şimdi Kilise üyesi Macron, sinagoglara, camilere, tapınaklara da turne yapacak mı?” diye sordu.

Melenchon, “Cumhurbaşkanı beklerken, karşımızda vaiz bulduk” ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)

Fotoğraf: Fransa Hükümeti (CC BY 3.0)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 18:48

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