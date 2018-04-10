Betra patronu 9 işçiyi daha işten attı

Kendilerine verilen sözlerin tutulmaması üzerine iş bırakan Betra Prefabrik işçilerinin mücaelesi sürerken patron 9 işçiyi daha işten attı.

Sakarya Pamukova’da bulunan Betra Prefabrik’te daha önce talepleri için iş bırakan DİSK/Cam Keramik-İş üyesi işçilere verilen sözlerin tutulmaması üzerine tekrar başlayan iş bırakma eylemi, patronun saldırılarına rağmen devam ediyor. Betra patronu son olarak 9 işçiyi daha işten attı. Cam Keramik-İş tarafından yapılan açıklamada, “Patron işçileri bölmeyi başaramadı. Üretim yapılmıyor, direniş sürüyor” denildi.

Sakarya Pamukova’da bulunan Betra Prefabrik’te daha önce talepleri için iş bırakan işçilere verilen sözlerin tutulmaması üzerine başlayan iş bırakma eylemi devam ediyor. Düşük ücret ve ağır çalışma koşullarına karşı DİSK/Cam Keramik-İş üyesi olan Betra işçileri şubat ayında iş bırakmış, verilen sözler üzerine iş bırakma eylemini sonlandırmıştı.

Verilen sözlerin tutulmaması üzerine işçiler tekrar iş bırakırken, Betra patronu bugün 9 işçiyi daha tazminatsız bir şekilde işten attı. Cam Karamik-İş, “Patron işçimizi bölmeyi başaramadı. Üretim yok, hem içerde hem dışarda direniş sürüyor” dedi. (Sakarya/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 17:37

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